Hackerii pro-ruși revendică atacurile asupra frigiderelor din supermarketuri / Cel puțin 11 țări, inclusiv România, au fost afectate

04 nov. 2026, Retail
Hackerii pro-ruși revendică atacurile asupra frigiderelor din supermarketuri / Cel puțin 11 țări, inclusiv România, au fost afectate
Sursa foto: x.com
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Hackerii spun că nu au folosit malware
  2. Frigidere transformate de la distanță în instalații de încălzire
  3. România, printre țările afectate
  4. Cel puțin 11 țări europene au raportat incidente
  5. UE: e o tentativă de perturbare a lanțului alimentar

Două grupări de hackeri pro-ruși au revendicat valul de atacuri cibernetice care a afectat sistemele de refrigerare din supermarketuri și alte afaceri alimentare din Europa. Incidentele au fost raportate în cel puțin 11 țări, inclusiv România, unde șase magazine ale aceluiași lanț comercial au înregistrat probleme la instalațiile frigorifice.

Grupările NoName057(16) și Z-Pentest au susținut, într-un videoclip distribuit pe rețelele sociale, că se află în spatele atacurilor. Informația a fost relatată miercuri de postul italian Tg1 și preluată de ANSA. Revendicarea nu a fost deocamdată confirmată independent de autoritățile care investighează incidentele.

Hackerii spun că nu au folosit malware

În mesajul publicat online, cele două grupări susțin că au vizat echipamente de control pentru instalațiile frigorifice Danfoss și Dixell XWeb. „Nu a fost nevoie de niciun malware. Am exploatat pur și simplu sistemele integrate”, afirmă grupările în mesajul citat de ANSA. Atacatorii pretind că aria lor de acțiune include și sisteme de alimentare cu apă, centrale electrice, instalații industriale și spații pentru depozitarea alimentelor.

Afirmațiile provin însă chiar de la grupările care revendică atacurile și trebuie tratate cu prudență. Cercetătorii în securitate cibernetică avertizaseră anterior că atribuirea este dificilă. SentinelLabs considera grupările aliniate Rusiei drept suspecți plauzibili, dar preciza că responsabilitatea rămânea deschisă.

Frigidere transformate de la distanță în instalații de încălzire

În mai multe supermarketuri europene, atacatorii au modificat de la distanță setările sistemelor conectate la internet. Astfel, temperaturile unor frigidere și congelatoare au urcat până la aproximativ 50-55 de grade Celsius, iar funcțiile de dezghețare au fost activate. Magazinele afectate au fost obligate să retragă și să arunce cantități importante de alimente refrigerate și congelate.

Atacurile au vizat în special sisteme mai vechi, conectate la internet și insuficient protejate. În unele cazuri, specialiștii au identificat software depășit, parole implicite sau echipamente care nu mai primeau actualizări de securitate.

România, printre țările afectate

Șase magazine din România, aparținând aceluiași lanț comercial, au raportat creșteri anormale ale temperaturilor instalațiilor frigorifice. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Dan Cîmpean, a precizat că nu au fost compromise alte infrastructuri. El a spus că atacul pare „semi-amator” și că instituția nu suspectează, în această etapă, implicarea unui actor statal.

În România, temperaturile unor echipamente frigorifice ar fi urcat până la aproximativ 50 de grade Celsius. Incidentul a fost raportat după ce angajații au observat dimineața că instalațiile funcționaseră necorespunzător timp de mai multe ore.

Cel puțin 11 țări europene au raportat incidente

Primele informații vorbeau despre șapte sau opt țări afectate. Între timp, lista s-a extins. AFP relata marți că Germania, România și Regatul Unit s-au adăugat statelor care raportaseră deja atacuri sau incidente similare. Printre țările afectate se numără Belgia, Estonia, Finlanda, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Suedia, Germania, România și Regatul Unit.

În Belgia au fost afectate zeci de magazine, iar autoritățile au deschis o anchetă. În Suedia, magazine ale rețelelor Coop și ICA au avut probleme cu instalațiile frigorifice, iar unele sisteme au fost ulterior deconectate de la internet.

În Irlanda, 13 magazine SuperValu au fost afectate, iar produsele refrigerate și congelate au fost retrase preventiv.

UE: e o tentativă de perturbare a lanțului alimentar

Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, a descris atacurile drept o tentativă deliberată de perturbare a lanțului european de aprovizionare cu alimente. Instituțiile europene și autoritățile naționale discută măsuri comune pentru protejarea sistemelor de refrigerare conectate la internet.

Atacurile actuale vin după un incident similar produs în Franța în luna octombrie, când sistemele frigorifice din sute de magazine au fost compromise.

Pentru comercianții alimentari, problema depășește funcționarea echipamentelor. O modificare a temperaturii poate compromite rapid carne, lactate, pește, produse congelate și alte alimente care trebuie păstrate într-un lanț frigorific continuu. De aceea, noul val de atacuri transformă securitatea cibernetică într-o problemă directă de siguranță și funcționare a lanțului alimentar european.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Retail
03 nov.
Piața lactatelor din UE își schimbă direcția. Importurile au scăzut cu 19%, în timp ce exporturile au depășit 12 miliarde de euro
Piața lactatelor din UE își schimbă direcția. Importurile au scăzut cu 19%, în timp ce exporturile au depășit 12 miliarde de euro
Retail
02 nov.
Zeci de frigidere ale supermarketurilor din Europa, atacate de hackeri / Temperaturile au urcat până la 50°C, iar alimentele au fost aruncate
Zeci de frigidere ale supermarketurilor din Europa, atacate de hackeri / Temperaturile au urcat până la 50°C, iar alimentele au fost aruncate
Retail
01 nov.
Vinul, un lux pentru români: Cât a ajuns să coste o sticlă pentru care plăteai 30 de lei în urmă cu 5 ani / „Au venit toate ca o avalanșă, prețurile au luat-o razna”
Vinul, un lux pentru români: Cât a ajuns să coste o sticlă pentru care plăteai 30 de lei în urmă cu 5 ani / „Au venit toate ca o avalanșă, prețurile au luat-o razna”
HoReCa
01 nov.
Radar G4Food | Plafonul tichetelor de masă ar putea crește la 50 de lei / Froo ar putea trece sub controlul proprietarului Circle K / Marile branduri din magazine lansează ARPM / Harghita lansează prima hartă gastronomică online / Începe Black Friday 2026
Radar G4Food | Plafonul tichetelor de masă ar putea crește la 50 de lei / Froo ar putea trece sub controlul proprietarului Circle K / Marile branduri din magazine lansează ARPM / Harghita lansează prima hartă gastronomică online / Începe Black Friday 2026
Retail
01 nov.
Tichetele de masă ar putea crește la 50 de lei / Majorarea de 5 lei ar urma să se aplice până în septembrie 2027
Tichetele de masă ar putea crește la 50 de lei / Majorarea de 5 lei ar urma să se aplice până în septembrie 2027

Cele mai noi articole

California vrea să interzică blaturile din cuarț artificial / Peste 650 de muncitori au fost diagnosticați cu o boală pulmonară gravă
California vrea să interzică blaturile din cuarț artificial / Peste 650 de muncitori au fost diagnosticați cu o boală pulmonară gravă
Un tânăr de 26 de ani a ieșit la pescuit noaptea cu fratele lui și a prins un pește de un milion de dolari: „Voiam doar să stam de vorbă. Când am aprins lanterna, am văzut marcajul roșu”
Un tânăr de 26 de ani a ieșit la pescuit noaptea cu fratele lui și a prins un pește de un milion de dolari: „Voiam doar să stam de vorbă. Când am aprins lanterna, am văzut marcajul roșu”
Satul din Anglia unde timpul s-a oprit în loc: Fără semnal la telefon și cu o faimoasă pescărie unde se gătește ca acum 100 de ani / „Una dintre ultimele din lume unde friteuzele sunt încălzite pe cărbuni, iar peștele și cartofii sunt prăjiți în untură de vită”
Satul din Anglia unde timpul s-a oprit în loc: Fără semnal la telefon și cu o faimoasă pescărie unde se gătește ca acum 100 de ani / „Una dintre ultimele din lume unde friteuzele sunt încălzite pe cărbuni, iar peștele și cartofii sunt prăjiți în untură de vită”
Mai mulți bani pentru mâncarea din spitale? / Ministerul Sănătății analizează majorarea tarifului zilnic de 22 de lei
Mai mulți bani pentru mâncarea din spitale? / Ministerul Sănătății analizează majorarea tarifului zilnic de 22 de lei
Secretul miliardarului de 82 de ani care arată ca la 50: „Moartea n-a avut niciodată sens pentru mine”: Ce mănâncă Larry Ellison, cofondator Oracle, și de ce a investit 350 de milioane de dolari în cercetarea anti-îmbătrânire
Secretul miliardarului de 82 de ani care arată ca la 50: „Moartea n-a avut niciodată sens pentru mine”: Ce mănâncă Larry Ellison, cofondator Oracle, și de ce a investit 350 de milioane de dolari în cercetarea anti-îmbătrânire