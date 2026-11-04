Două grupări de hackeri pro-ruși au revendicat valul de atacuri cibernetice care a afectat sistemele de refrigerare din supermarketuri și alte afaceri alimentare din Europa. Incidentele au fost raportate în cel puțin 11 țări, inclusiv România, unde șase magazine ale aceluiași lanț comercial au înregistrat probleme la instalațiile frigorifice.

Grupările NoName057(16) și Z-Pentest au susținut, într-un videoclip distribuit pe rețelele sociale, că se află în spatele atacurilor. Informația a fost relatată miercuri de postul italian Tg1 și preluată de ANSA. Revendicarea nu a fost deocamdată confirmată independent de autoritățile care investighează incidentele.

Hackerii spun că nu au folosit malware

În mesajul publicat online, cele două grupări susțin că au vizat echipamente de control pentru instalațiile frigorifice Danfoss și Dixell XWeb. „Nu a fost nevoie de niciun malware. Am exploatat pur și simplu sistemele integrate”, afirmă grupările în mesajul citat de ANSA. Atacatorii pretind că aria lor de acțiune include și sisteme de alimentare cu apă, centrale electrice, instalații industriale și spații pentru depozitarea alimentelor.

Afirmațiile provin însă chiar de la grupările care revendică atacurile și trebuie tratate cu prudență. Cercetătorii în securitate cibernetică avertizaseră anterior că atribuirea este dificilă. SentinelLabs considera grupările aliniate Rusiei drept suspecți plauzibili, dar preciza că responsabilitatea rămânea deschisă.

Frigidere transformate de la distanță în instalații de încălzire

În mai multe supermarketuri europene, atacatorii au modificat de la distanță setările sistemelor conectate la internet. Astfel, temperaturile unor frigidere și congelatoare au urcat până la aproximativ 50-55 de grade Celsius, iar funcțiile de dezghețare au fost activate. Magazinele afectate au fost obligate să retragă și să arunce cantități importante de alimente refrigerate și congelate.

Atacurile au vizat în special sisteme mai vechi, conectate la internet și insuficient protejate. În unele cazuri, specialiștii au identificat software depășit, parole implicite sau echipamente care nu mai primeau actualizări de securitate.

România, printre țările afectate

Șase magazine din România, aparținând aceluiași lanț comercial, au raportat creșteri anormale ale temperaturilor instalațiilor frigorifice. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Dan Cîmpean, a precizat că nu au fost compromise alte infrastructuri. El a spus că atacul pare „semi-amator” și că instituția nu suspectează, în această etapă, implicarea unui actor statal.

În România, temperaturile unor echipamente frigorifice ar fi urcat până la aproximativ 50 de grade Celsius. Incidentul a fost raportat după ce angajații au observat dimineața că instalațiile funcționaseră necorespunzător timp de mai multe ore.

Cel puțin 11 țări europene au raportat incidente

Primele informații vorbeau despre șapte sau opt țări afectate. Între timp, lista s-a extins. AFP relata marți că Germania, România și Regatul Unit s-au adăugat statelor care raportaseră deja atacuri sau incidente similare. Printre țările afectate se numără Belgia, Estonia, Finlanda, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Suedia, Germania, România și Regatul Unit.

În Belgia au fost afectate zeci de magazine, iar autoritățile au deschis o anchetă. În Suedia, magazine ale rețelelor Coop și ICA au avut probleme cu instalațiile frigorifice, iar unele sisteme au fost ulterior deconectate de la internet.

În Irlanda, 13 magazine SuperValu au fost afectate, iar produsele refrigerate și congelate au fost retrase preventiv.

UE: e o tentativă de perturbare a lanțului alimentar

Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, a descris atacurile drept o tentativă deliberată de perturbare a lanțului european de aprovizionare cu alimente. Instituțiile europene și autoritățile naționale discută măsuri comune pentru protejarea sistemelor de refrigerare conectate la internet.

Atacurile actuale vin după un incident similar produs în Franța în luna octombrie, când sistemele frigorifice din sute de magazine au fost compromise.

Pentru comercianții alimentari, problema depășește funcționarea echipamentelor. O modificare a temperaturii poate compromite rapid carne, lactate, pește, produse congelate și alte alimente care trebuie păstrate într-un lanț frigorific continuu. De aceea, noul val de atacuri transformă securitatea cibernetică într-o problemă directă de siguranță și funcționare a lanțului alimentar european.