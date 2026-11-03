Deschiderea Marketta Food Hall, proiectul gastronomic dezvoltat de grupul Tomcat Hospitality în fosta hală Ford din zona Floreasca, București, a fost amânată pentru începutul anului 2027. Inițial, inaugurarea era programată pentru toamna acestui an, apoi a fost mutată pentru finalul lui 2026, conform Economedia.

Noul termen anunțat este începutul anului 2027, însă data exactă a inaugurării nu a fost comunicată.

31 de concepte culinare și bucătării din opt țări

Marketta Food Hall va funcționa în fosta fabrică Ford, construită în 1936 și restaurată în cadrul proiectului One Gallery, pe Calea Floreasca. Spațiul va reuni 31 de concepte culinare, cu preparate din opt țări: Japonia, Mexic, Franța, Spania, Italia, Liban, Statele Unite și România.

Trei branduri internaționale vor intra pentru prima dată pe piața din România.

Printre acestea se numără Relais de l’Entrecôte, restaurantul parizian cunoscut pentru preparatul său emblematic din carne de vită, servit cu un sos a cărui rețetă este secretă și cartofi prăjiți.

Alături de acesta, Em Sherif Café, brand originar din Beirut, va aduce preparate din bucătăria libaneză, iar Yubi, venit din Dubai, va introduce conceptul de sushi hand rolls.

Oferta gastronomică va include mai multe tipuri de bucătării și specializări: izakaya japoneză, sando-uri, tacos, tapas și pinchos în stil basc, pizza al taglio, preparate italiene, sandvișuri artizanale și burgeri.

Vor exista și zone dedicate preparatelor cu homar, trufe și brânzeturi, precum și bucătăriei românești.

Pentru consumatorii care vor vizita spațiul în prima parte a zilei, oferta va include cafea de specialitate, matcha și smoothie-uri. Deserturile artizanale vor completa oferta gastronomică.

Un bar central pentru întreaga zi

Un element important al proiectului este barul central, prezentat de dezvoltatori drept cel mai mare de acest tip din România. Acesta va fi singurul punct din food hall de unde vor putea fi comandate băuturi.

Conceptul este gândit pentru întreaga zi, cu cafea și limonade dimineața, vin la prânz și cocktailuri, băuturi spirtoase și șampanie seara.

Proiectul păstrează structura și caracterul industrial al fostei fabrici Ford. Designul interior al zonei de food hall este semnat de Vanda Petrescu, de la Mura Studio.

Tomcat Hospitality operează aproximativ 45 de locații în România

Marketta Food Hall este dezvoltat și operat de Tomcat Hospitality, grup fondat în 2016, care a pornit de la restaurantul NOA Steakhouse, de pe Calea Victoriei.

În prezent, compania are aproximativ 45 de locații în România. Portofoliul său include branduri precum Treevi Pizza al Taglio, Fabrica de Ciorbe, Osteria Treevi, Élephante și Sagakura.

Direcția culinară a grupului este coordonată de chef Cătălin Petrescu, Group Executive Chef.

Concept întâlnit în marile orașe gastronomice ale lumii

Food hall-urile au devenit atracții gastronomice și turistice în mai multe metropole internaționale, reunind restaurante, baruri și concepte culinare într-o singură clădire, de multe ori cu valoare istorică sau arhitecturală.

La New York, unul dintre cele mai cunoscute exemple este Chelsea Market, amenajat într-o fostă fabrică de biscuiți. Spațiul atrage anual milioane de vizitatori.

La Londra, Harrods Food Hall este cunoscut pentru interioarele sale istorice și oferta gastronomică diversă, iar la Barcelona, El Nacional reunește patru restaurante și patru baruri într-o clădire de la sfârșitul secolului al XIX-lea, de pe Passeig de Gràcia.

Marketta Food Hall își propune să aducă un concept similar în București, combinând gastronomia internațională cu restaurarea unei clădiri industriale cu istorie.