„Atac cibernetic la 50°C”: Hackerii au preluat controlul frigiderelor din supermarketurile din 7 țări / Reacția de urgență a Comisiei Europene

03 nov. 2026, Articole / Reportaje
„Atac cibernetic la 50°C”: Hackerii au preluat controlul frigiderelor din supermarketurile din 7 țări / Reacția de urgență a Comisiei Europene
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Comisia Europeană a reacționat ferm după ce frigiderele și congelatoarele din zeci de supermarketuri localizate în șapte țări europene au fost ținta unor atacuri cibernetice coordonate. În urma atacurilor, temperatura din spațiile de depozitare ale alimentelor a crescut brusc, provocând alterarea stocurilor, potrivit Mediafax.

Executivul comunitar a anunțat că va investiga în detaliu atacurile cibernetice produse în noaptea de duminică spre luni și va evalua gradul de pregătire al marilor lanțuri de magazine în fața unor astfel de amenințări. Subiectul va fi analizat la nivel înalt în cadrul Colegiului de Securitate al Comisiei Europene.

„Lanțul de aprovizionare alimentar al Europei trebuie să fie pregătit pentru amenințări noi și în continuă evoluție. Atacurile cibernetice repetate asupra supermarketurilor sunt extrem de îngrijorătoare, provocând pierderi economice pentru comercianții cu amănuntul și rafturi goale pentru consumatori. Acestea reprezintă o încercare deliberată de a perturba lanțul nostru de aprovizionare cu alimente și de a submina încrederea consumatorilor în acesta — un avertisment pe care trebuie să îl luăm în serios”, a declarat comisarul UE pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, într-o reacție pentru publicația POLITICO.

Comisarul european a subliniat că securitatea alimentară a Europei nu este pusă în pericol în mod direct, însă incidentele recente au scos la iveală vulnerabilități critice ale rețelelor de distribuție.

Cum au preluat hackerii controlul frigiderelor din 7 țări

Atacul cibernetic produs în cursul nopții de duminică spre luni a afectat zeci de supermarketuri din Belgia, Luxemburg, Suedia, Irlanda, Finlanda, Țările de Jos și Estonia. În unele cazuri, comercianții au raportat că temperaturile din echipamentele de refrigerare au crescut brusc până la 50 de grade Celsius, distrugând rapid produsele alterabile.

Imbroglio-ul tehnologic vine după ce, în luna octombrie, atacuri similare au vizat supermarketuri din Franța. În acel caz, hackerii au manipulat de la distanță sistemele informatice de refrigerare prin activarea neautorizată a funcției automate de dezghețare.

Mecanismul de dezghețare este conceput pentru eliminarea periodică a gheții, însă activarea sa abuzivă și prelungită duce la o creștere accelerată a temperaturii, compromitând definitiv carnea, lactatele și alimentele congelate, a explicat Stephan Moelans, directorul companiei belgiene Sabcobel, specializată în echipamente frigorifice, pentru agenția Belga.

Colegiul de Securitate al Comisiei analizează amenințările hibride

Gravitatea situației a determinat introducerea subiectului pe agenda Colegiului de Securitate al Comisiei Europene. Înființat în martie 2025 și prezidat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, această structură le permite comisarilor europeni să analizeze atacurile informatice dincolo de pagubele financiare imediate ale comercianților, evaluând impactul lor în contextul războiului hibrid.

Subiectul securității infrastructurilor critice din sectorul alimentar devine astfel o prioritate majoră de siguranță națională și europeană, în condițiile în care atacurile țintite asupra rețelelor de frig pot provoca dezechilibre majore de aprovizionare pe piața de retail.

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