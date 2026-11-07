McDonald’s va lansa noi pachete de meniuri la prețuri accesibile, la începutul anului viitor. Decizia vine ca urmare a scăderii traficului în restaurantele americane, în trimestrul al treilea.

Chris Kempczinski, directorul general al companiei, a anunțat recent, că firma testează deja astfel de oferte. Programul durează opt săptămâni și implică 1.900 de restaurante din Statele Unite.

Pachetele vor combina mai multe produse la un preț fix. Un exemplu este un sandviș McChicken cu cartofi prăjiți mici, pentru 3,50 dolari.

Aproximativ 4.000 de francizați au lansat deja propriile pachete, fără să aștepte încheierea testului. Kempczinski susține că ofertele trebuie să atragă clienții prin prețuri competitive, atât în restaurante, cât și în aplicația mobilă.

Vânzările din restaurantele americane au scăzut cu 0,2%

Vânzările în restaurantele deschise de cel puțin un an au coborât cu 0,2% în perioada iulie-septembrie. Este prima scădere înregistrată de McDonald’s de la începutul anului 2025.

Rezultatul a fost totuși mai bun decât estimările analiștilor, care anticipau o diminuare de 0,5%.

În plus, compania a reluat promoțiile naționale și regionale în aplicația mobilă și a direcționat mai multe fonduri către meniurile accesibile. Toate aceste măsuri au contribuit la revenirea vânzărilor pe creștere în septembrie și octombrie.

Presiunile economice continuă însă să afecteze industria americană de fast-food. Prețurile carburanților și costul ridicat al vieții îi determină pe mulți consumatori să reducă cheltuielile.

Potrivit consultantului Revenue Management Solutions, traficul din restaurantele fast-food americane a scăzut cu 2,6% în trimestrul al treilea.

La nivel mondial, veniturile McDonald’s au crescut cu 1%

La nivel mondial, vânzările în restaurantele deschise de cel puțin un an au avansat cu 1,3%. Rezultatele din Germania și Australia au compensat parțial evoluția slabă din Franța, afectată de protestele începute în septembrie.

Veniturile McDonald’s au crescut cu 1%, până la 7,16 miliarde de dolari. Suma a fost sub estimările analiștilor, de 7,28 miliarde de dolari.

Profitul net a ajuns la 2,49 miliarde de dolari, în creștere cu 9%. După ajustarea elementelor excepționale, profitul pe acțiune a fost de 3,57 dolari, peste estimarea de 3,38 dolari, potrivit apnews.com