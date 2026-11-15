G4Food vă prezintă cele mai importante știri ale săptămânii din retail, industria alimentară, agricultură și HoReCa. Sezamo raportează o creștere puternică a vânzărilor de produse fără zahăr, gigantul italian San Benedetto pregătește concedieri colective, inflația urcă din nou în România, iar ministrul Agriculturii cere reducerea TVA la alimente de la 11% la 9%.

Sezamo: Vânzările produselor fără zahăr au crescut cu aproape 30%. Ce alternative preferă românii

Românii cumpără tot mai multe produse fără zahăr sau cu un conținut redus de zahăr. Vânzările acestor categorii au crescut cu aproape 30% în volum în primele zece luni din 2026, comparativ cu perioada similară a anului trecut, potrivit datelor supermarketului online Sezamo.

Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la înlocuitorii de zahăr, cu 45%, și la dulciurile fără zahăr adăugat, cu 43%. În paralel, produsele bogate în proteine au devenit categoria cu cea mai rapidă creștere din segmentul de nutriție specială, cu un avans de 74%.

În topul produselor preferate se regăsesc untul de arahide, granola cu conținut redus de zahăr și siropul de arțar ECO.

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San Benedetto concediază 120 de angajați. Compania invocă scumpirea materiilor prime și noile reguli europene privind ambalajele

Producătorul italian de ape minerale și băuturi răcoritoare San Benedetto a început procedura de concediere colectivă pentru 120 de angajați de la fabrica din Scorzè, provincia Veneția. Este prima restructurare de acest fel din istoria companiei, care are o cifră de afaceri de peste un miliard de euro.

Conducerea invocă majorarea costurilor cu energia, materiile prime și transporturile, dar și noile reglementări europene privind ambalajele și utilizarea plasticului reciclat. Compania intenționează să își reorganizeze activitatea inclusiv prin utilizarea mai extinsă a inteligenței artificiale și externalizarea unor servicii.

Sindicatele contestă decizia și avertizează că automatizarea nu trebuie folosită ca instrument pentru eliminarea locurilor de muncă. O adunare generală a angajaților este programată pentru 17 noiembrie.

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Inflația ajunge la 6,9% în România. Cafeaua, ouăle și laptele, printre produsele cu cele mai mari scumpiri

Rata anuală a inflației a urcat la 6,9% în octombrie 2026, de la 6,6% în septembrie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Prețurile alimentelor au crescut în medie cu 3,07% față de octombrie 2025.

Cafeaua s-a scumpit cu 12,48%, ouăle cu 10,50%, iar laptele de vacă cu 8,11%. Uleiul comestibil a înregistrat o creștere de 7,94%, iar carnea de bovine de 7,17%.

Cele mai mari scumpiri din categoria serviciilor au fost înregistrate la chirii, unde prețurile au crescut cu 38,46% într-un an. În schimb, fructele proaspete s-au ieftinit cu 15,38%, iar cartofii cu 2,53%.

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Florin Barbu cere reducerea TVA la alimente de la 11% la 9%. Ce alte măsuri propune ministrul Agriculturii

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, cere reducerea TVA la alimente de la 11% la 9%, nivelul anterior majorării, și spune că a transmis Ministerului Finanțelor mai multe propuneri pentru diminuarea costurilor din agricultură și stimularea consumului.

Printre măsurile propuse se află și posibilitatea ca fermierii să cumpere motorină fără acciză și TVA direct de la pompă, fără să mai fie nevoiți să avanseze aceste sume și să le recupereze ulterior prin rambursare.

Ministrul a vorbit și despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, măsură care urmează să expire la 31 decembrie 2026. O analiză a efectelor acesteia ar urma să stea la baza deciziei Guvernului privind continuarea sau eliminarea plafonării.

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