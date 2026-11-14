Brânzeturile românești au obținut opt medalii la ediția din 2026 a World Cheese Awards, una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate producătorilor de brânzeturi. Cinci producători din România au fost recompensați cu o medalie de aur, patru de argint și trei de bronz, pentru sortimente maturate și brânzeturi cu caracteristici distincte.

Rezultatele au fost anunțate de Andreea Popa, expert în brânzeturi, într-o postare publicată pe Facebook. Aceasta a evidențiat performanța producătorilor români și munca depusă pentru obținerea unor produse apreciate într-o competiție internațională.

Brânza Horezu, medalie de aur pentru un sortiment maturat minimum 12 luni

Singura medalie de aur obținută de România în această ediție a competiției a fost acordată producătorului Brânza Horezu, pentru sortimentul de brânză fermentată Horezu, maturată minimum 12 luni.

La categoria argint au fost recompensate două companii.

Producătorul Vidékfejlesztés / Dezvoltare Rurală / Regionale Entwicklung a obținut trei medalii de argint pentru sortimentele Gyergyói sajt, maturată 6 luni, Gyergyói sajt, maturată 12 luni, și Pricske sajt, maturată 12 luni.

Tot o medalie de argint a primit Gyimesi Gyógysajt, pentru sortimentul Sárig Cheese.

Trei medalii de bronz pentru producătorii români

Alte trei sortimente românești au fost premiate cu medalii de bronz la World Cheese Awards 2026.

Distincțiile au fost acordate astfel:

– Gyimesi Gyógysajt, pentru Orodik, maturată 6 luni;

– Uzonka Cheese, pentru Flora;

– Arkäse, pentru Trappista, maturată 6 luni

Rezultatul confirmă prezența producătorilor români într-o competiție internațională în care sunt evaluate brânzeturi din numeroase țări, în funcție de caracteristici precum aspectul, textura, aroma și gustul.

World Cheese Awards este o competiție internațională dedicată brânzeturilor, organizată de Guild of Fine Food, care reunește producători și specialiști din industria brânzeturilor.