Presa maghiară: Cătina românească va ajunge în Japonia și Thailanda. Sucuri, uleiuri și suplimente din cătină targetează piața asiatică, folosind sprijin financiar de la Bruxelles

12 nov. 2026, Agribusiness
Presa maghiară: Cătina românească va ajunge în Japonia și Thailanda. Sucuri, uleiuri și suplimente din cătină targetează piața asiatică, folosind sprijin financiar de la Bruxelles
Sursa foto: Wikimedia
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Cuprins
  1. Cătina românească vizează piețele din Asia
  2. Carnea de pui din România va fi promovată în Uniunea Europeană
  3. Alte trei proiecte românești așteaptă finanțare pe lista de rezervă

Producătorii agroalimentari din România primesc un sprijin financiar important de la Bruxelles pentru a cuceri noi piețe externe. Comisia Europeană a aprobat două programe majore de promovare pentru produsele românești, un demers pe care presa agricolă din Ungaria (Agroinform.hu) îl descrie drept o „lovitură uriașă” pregătită de țara noastră, scrie Mediafax.

Valoarea contribuției europene pentru aceste două proiecte poate ajunge la 4 milioane de euro, banii fiind destinați creșterii notorietății și deschiderii unor noi canale de export pentru cătina românească și carnea de pui.

Cătina românească vizează piețele din Asia

Primul program aprobat este dedicat promovării produselor din cătină în afara Uniunii Europene, având ca ținte principale piețe asiatice cu putere mare de cumpărare, precum Japonia și Thailanda.

Gama de produse care va fi promovată în această campanie include:

  • Sucuri de cătină combinate cu ghimbir sau cu mere;
  • Produse ecologice procesate, cătină uscată și măcinată provenită din agricultură ecologică, precum și ulei de cătină;
  • Suplimente și produse inovatoare preparate pe bază de cătină și îmbogățite cu colagen, ginseng sau apilarnil.

Carnea de pui din România va fi promovată în Uniunea Europeană

Cel de-al doilea proiect vizează consolidarea prezenței cărnii de pui românești pe piețele din interiorul Uniunii Europene, urmărind creșterea competitivității producătorilor autohtoni în fața concurenței continentale.

Alte trei proiecte românești așteaptă finanțare pe lista de rezervă

Cele două inițiative au fost selectate în cadrul campaniei europene „Enjoy, it’s from Europe” pentru anul 2026, prin intermediul programelor „SIMPLE” (gestionate în comun de Comisia Europeană și statele membre).

În total, România a depus cinci proiecte în cadrul acestui apel. Două proiecte au primit deja undă verde pentru finanțare directă. Alte trei proiecte se află pe primele poziții ale listei de rezervă și ar putea primi bani în cazul în care Bruxelles-ul va decide suplimentarea bugetului.

La nivel european, Comisia a pus la bătaie pentru 2026 un buget total de 205 milioane de euro pentru promovarea sectorului agroalimentar, apelul închis în luna aprilie atrăgând 183 de propuneri din întreg blocul comunitar.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

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