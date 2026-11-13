Supermarket online: Vânzările de produse fără zahăr au crescut cu aproape 30% în 2026. Ce alternative preferă românii

13 nov. 2026, Retail
Supermarket online: Vânzările de produse fără zahăr au crescut cu aproape 30% în 2026. Ce alternative preferă românii
Sursa foto: Pexels
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Cuprins
  1. Înlocuitorii de zahăr și dulciurile fără zahăr adăugat, cele mai mari creșteri
  2. Produsele bogate în proteine, creștere de 74%

Vânzările de produse fără zahăr, cu un conținut redus de zahăr și de înlocuitori de zahăr au crescut cu aproape 30% în volum în primele zece luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor supermarketului online Sezamo. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în cazul îndulcitorilor și al dulciurilor fără zahăr adăugat, în timp ce produsele bogate în proteine au devenit cea mai dinamică categorie din segmentul de nutriție specială.

Datele au fost publicate în contextul Zilei Mondiale a Diabetului, marcată anual pe 14 noiembrie, eveniment care readuce în atenție importanța alimentației echilibrate și a alegerilor informate pentru prevenirea și gestionarea diabetului.

Potrivit Sezamo, cele mai mari creșteri ale vânzărilor de produse fără zahăr sau cu un conținut redus de zahăr au fost înregistrate în prima parte a anului, în special în luna ianuarie. Perioada este asociată frecvent cu rezoluțiile de început de an și cu adoptarea unor obiceiuri alimentare mai sănătoase. Tendința s-a menținut în lunile următoare, intervalul ianuarie-iulie concentrând cele mai importante creșteri.

Înlocuitorii de zahăr și dulciurile fără zahăr adăugat, cele mai mari creșteri

Înlocuitorii de zahăr au înregistrat un avans de 45% în volum în primele zece luni din 2026, comparativ cu perioada similară din 2025. Pe locul al doilea se află dulciurile fără zahăr adăugat, cu o creștere de 43%, în timp ce dulcețurile și produsele tartinabile din segmentul analizat au avansat cu 14%.

În topul celor mai vândute produse din această categorie se află untul de arahide fin ECO, urmat de granola cu conținut redus de zahăr și siropul de arțar ECO. Clasamentul continuă cu ciocolata cu lapte și caramel sărat, îndulcită cu stevia, și Green Sugar Pulbere. Eritritolul ocupă locul al șaselea.

Diversitatea produselor din clasament indică un interes care depășește categoria dulciurilor. Consumatorii aleg alternative cu mai puțin zahăr și pentru micul dejun, gustări sau preparate pregătite acasă.

„Observăm că tot mai mulți clienți caută alternative la zahăr și produse care să răspundă unor nevoi alimentare specifice. Creșterea vânzărilor nu se limitează la o singură categorie, ci se regăsește atât în cazul îndulcitorilor, cât și al dulciurilor sau produselor pentru micul dejun”, declară Michael Kaiser, Country Lead Sezamo.

Acesta spune că retailerul urmărește să ofere un sortiment diversificat, care să permită adaptarea cumpărăturilor la diferite stiluri de viață și preferințe alimentare.

Produsele bogate în proteine, creștere de 74%

O altă categorie cu evoluție puternică este cea a produselor de nutriție specială. În primele zece luni din 2026, produsele bogate în proteine au înregistrat o creștere de 74% a volumului vânzărilor, cel mai mare avans din acest segment.

Evoluția este susținută în special de shake-urile proteice, granola și batoanele proteice, produse căutate de consumatorii interesați de variante practice pentru suplimentarea aportului de proteine.

În aceeași perioadă, vânzările de produse fără gluten au crescut cu 12%, inclusiv pe fondul interesului pentru gustările din această categorie.

Potrivit datelor companiei, aceste evoluții reflectă diversificarea preferințelor alimentare, cu o cerere în creștere atât pentru produse destinate persoanelor cu anumite restricții alimentare, cât și pentru cele asociate unui stil de viață activ.

Sezamo este un supermarket online parte a grupului european Rohlik, prezent și în Cehia, Ungaria, Austria și Germania. Compania a intrat pe piața din România în 2022 și comercializează peste 16.000 de produse, de la alimente proaspete de la producători locali și produse artizanale, până la branduri internaționale.

Livrările sunt realizate din depozitul de 12.000 de metri pătrați al companiei, situat în incinta CTPark, în nordul Bucureștiului.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

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