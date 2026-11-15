Consumul de vin este în scădere, pe fondul schimbării preferințelor consumatorilor și al diversificării ofertei de băuturi alcoolice, iar producătorii locali întâmpină dificultăți în competiția cu marile corporații, care dispun de bugete consistente de marketing. Crina Duluțe Florea, vicepreședinte al Domeniilor Averești, spune că producătorii independenți de vin pornesc cu un dezavantaj în ceea ce privește promovarea și accesul la consumator.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat de AIPROM, unde reprezentanta Domeniilor Averești a vorbit despre provocările industriei vinului și schimbările din piața băuturilor alcoolice.

„Pentru noi a fost un an cu provocări și nu neapărat doar pe partea de protecție a plantelor. A fost un an de provocări și pe partea economică și pe partea de educare a consumatorului”, a declarat Crina Duluțe Florea.

Aceasta a explicat că Domeniile Averești sunt un brand relativ tânăr, dar care valorifică o tradiție viticolă îndelungată și soiuri locale cu istorie în regiune. Un exemplu este Zghihara de Huși, soi pentru care compania susține că este singurul producător.

Consumul de vin este în scădere, iar oferta de băuturi s-a diversificat

Reprezentanta Domeniilor Averești confirmă că reducerea consumului se resimte în piață și că fenomenul nu afectează exclusiv sectorul vinului.

„Consumul a scăzut pentru toată lumea. Există un trend descrescător pentru toate produsele care conțin alcool”, a afirmat aceasta.

În același timp, oferta de produse s-a diversificat, iar consumatorii au la dispoziție mai multe alternative. Pe piață au apărut vinuri cu un conținut redus de alcool, vinuri din import și produse de tip spritzer, ceea ce intensifică competiția pentru atragerea clienților.

Schimbarea comportamentului de consum vine într-un moment în care producătorii locali trebuie să concureze cu branduri care investesc masiv în promovare.

„Producătorii locali nu pot concura cu bugetele de marketing ale marilor corporații”

Crina Duluțe Florea consideră că diferența de resurse financiare dintre producătorii independenți și marile companii reprezintă unul dintre principalele dezavantaje competitive ale industriei locale.

Aceasta a făcut o paralelă cu piața berii artizanale, unde producătorii români întâmpină dificultăți în competiția cu marile grupuri internaționale.

„La bere, la fel. Berea artizanală din România nu poate să țină pasul cu bugetele marilor corporații. La vin este fix la fel”, a explicat reprezentanta Domeniilor Averești.

Potrivit sursei citate, companiile internaționale care au în portofoliu mai multe categorii de produse beneficiază de un avantaj suplimentar. Acestea pot susține promovarea unui brand de vin prin investițiile și infrastructura de marketing dezvoltate pentru alte produse din portofoliu.

„Dacă marile corporații care dețin și branduri de vin susțin cu alte produse pe lângă, nu fac doar vin, vin cu apă, deja au un avantaj. Noi producem doar vin”, a spus Crina Duluțe Florea.

În opinia sa, diversitatea portofoliului și bugetele de promovare le permit marilor companii să ajungă mai ușor la consumatori și să aibă o acoperire comercială mai mare.