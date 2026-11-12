Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu pentru modernizarea modului în care sunt colectate și utilizate statisticile privind pescuitul și acvacultura. Noul cadru va reuni într-un singur regulament cinci acte legislative existente și va crea un portal european dedicat datelor din sector. Obiectivul este ca informațiile despre pescuit și acvacultură să fie mai ușor de comparat și utilizat, dar și ca raportările să fie mai puțin împovărătoare pentru statele membre și operatori.

În prezent, statisticile europene privind capturile, debarcările, flota de pescuit și acvacultura sunt reglementate prin cinci acte legislative separate. Unele dintre acestea datează din anii ’90, iar ultimele revizuiri importante au avut loc în anii 2000.

Noul regulament le va reuni într-un singur cadru simplificat și actualizat, adaptat metodelor moderne de colectare și procesare a datelor.

Noul sistem va utiliza într-o măsură mai mare bazele de date administrative, registrele electronice și alte surse moderne deja existente. Scopul este evitarea raportării acelorași informații de mai multe ori și reducerea costurilor administrative. În anumite situații, statele membre vor putea fi exceptate de la transmiterea unor seturi de date sau vor putea furniza informații într-o formă simplificată ori agregată.

Eurostat va crea un portal pentru pescuit și acvacultură

Una dintre noutățile importante este crearea unui Fisheries and Aquaculture Data Portal. Portalul va fi realizat și administrat de Eurostat și va reuni datele deja colectate în baza legislației europene. Informațiile vor deveni astfel mai ușor de accesat și consultat de autorități, cercetători și alte organizații interesate de sector.

Statisticile nu au doar un rol descriptiv. Ele stau la baza Politicii Comune în domeniul Pescuitului și sunt utilizate pentru evaluarea sustenabilității economice, sociale și de mediu a sectorului. Datele permit, de asemenea, monitorizarea impactului pescuitului asupra speciilor și habitatelor sensibile și a efectelor acvaculturii asupra calității apei.

Informațiile sunt folosite și de organizații precum Observatorul European al Pieței pentru Produsele de Pescuit și Acvacultură (EUMOFA), Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și Consiliul Internațional pentru Explorarea Mării (ICES).

Acordul nu este încă definitiv

Înțelegerea dintre Consiliu și Parlament este deocamdată provizorie. Textul trebuie aprobat formal de ambele instituții, după revizuirea juridico-lingvistică. Abia ulterior noul regulament va fi adoptat și va intra în cadrul legislativ european

Thomas Byrne, ministru de stat irlandez pentru afaceri europene și apărare, a subliniat că „o bună gestionare a pescuitului și un sector de acvacultură prosper depind de date fiabile și de înaltă calitate”. Potrivit acestuia, noul cadru ar trebui să permită folosirea mai eficientă a informațiilor existente și, în același timp, să reducă povara administrativă pentru state și operatori.