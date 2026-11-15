Tehnologia agricolă (AgTech) se numără printre domeniile cu potențial de creștere pentru startup-urile din România în 2027, potrivit unei analize realizate de antreprenoarea Violetta Bonenkamp și citată de Economedia. Într-o țară cu un sector agricol extins, soluțiile digitale pentru ferme, automatizarea proceselor și tehnologiile care ajută la utilizarea mai eficientă a resurselor pot crea oportunități pentru antreprenori. Principalul obstacol rămâne însă accesul la finanțare, într-un ecosistem în care capitalul disponibil pentru startup-uri este încă limitat.

Ecosistemul startup-urilor din România a crescut cu 32,9% în noiembrie 2026, ocupând locul 44 la nivel mondial, potrivit datelor StartupBlink citate în analiză. Cu toate acestea, finanțarea disponibilă rămâne modestă în raport cu potențialul de dezvoltare al companiilor aflate la început de drum.

Din cele 79,35 de milioane de dolari în finanțări raportate pentru cele 747 de startup-uri, rezultă o medie de aproximativ 106.000 de dolari per companie. Nivelul este specific, în multe cazuri, etapei de pre-seed, ceea ce indică faptul că numeroase afaceri românești se dezvoltă cu resurse proprii sau prin intermediul granturilor.

AgTech, o oportunitate pentru startup-urile agricole din România

Tehnologia agricolă se află pe lista sectoarelor în care antreprenorii ar putea găsi oportunități importante în 2027. Potențialul este susținut de dimensiunea agriculturii românești și de nevoia fermierilor de a adopta soluții care să reducă pierderile, să optimizeze costurile și să îmbunătățească productivitatea.

Digitalizarea fermelor, monitorizarea culturilor, gestionarea inteligentă a irigațiilor, agricultura de precizie și automatizarea activităților agricole sunt câteva dintre direcțiile în care pot apărea noi afaceri.

Un alt domeniu cu potențial este dezvoltarea de software care să ajute fermierii să gestioneze mai eficient datele despre culturi, sol, consumul de apă și inputurile agricole. Într-un context marcat de presiunea costurilor și de schimbările climatice, astfel de instrumente pot deveni importante pentru competitivitatea fermelor.

Analiza o menționează pe ConnAgri, companie apărută în materialele publicației EU-Startups, ca exemplu al interesului pentru tehnologia agricolă în România.

Ce alte domenii ar putea atrage investiții în 2027

AgTech este unul dintre cele șase sectoare evidențiate în analiza oportunităților pentru startup-urile românești. Alte domenii cu potențial sunt:

– Software pentru respectarea reglementărilor europene: companiile pot dezvolta instrumente care ajută alte afaceri să respecte cerințele privind protecția datelor, accesibilitatea digitală, inteligența artificială și securitatea cibernetică. Wawsome este un exemplu de companie activă în această zonă.

– Agenți de inteligență artificială pentru companii: soluțiile AI destinate administrației publice și întreprinderilor mici și mijlocii din industria prelucrătoare reprezintă nișe cu potențial. DRUID AI este unul dintre exemplele românești din acest sector.

– Tehnologie pentru apărare și securitate: poziția geografică a României și contextul regional susțin interesul pentru soluții tehnologice destinate sectorului de apărare.

– Tehnologie educațională (EdTech): platformele digitale pentru școli și grădinițe au deja exemple de implementare în România, precum Kinderpedia și Adservio.-

Biotehnologie și sănătatea animalelor de companie: dezvoltarea unor soluții pentru prevenirea bolilor și creșterea longevității animalelor reprezintă o altă nișă identificată în analiză.

– Infrastructură de vânzări B2B: instrumentele care ajută companiile să identifice și să contacteze potențiali clienți sunt căutate în special de firmele de tehnologie și securitate cibernetică.

București, Cluj-Napoca și Iași, centre importante pentru dezvoltarea startup-urilor

Analiza evidențiază și diferențele dintre principalele centre antreprenoriale din România.

Bucureștiul este considerat potrivit pentru companiile care activează în domenii precum software-ul pentru întreprinderi, fintech și vânzările corporate. Cluj-Napoca și Iași oferă acces la specialiști în inginerie, în condiții de cost competitive, în timp ce Timișoara facilitează conexiunile cu piețele din Europa Centrală.

Creșterea ecosistemului poate aduce avantaje antreprenorilor care intră devreme pe piețele emergente, prin acces la specialiști, programe de finanțare și vizibilitate în mediul de afaceri.

Totuși, accesul la capital rămâne una dintre principalele probleme. Pentru startup-urile agricole, provocarea este cu atât mai relevantă, deoarece dezvoltarea și testarea unor tehnologii destinate fermelor presupun adesea investiții, infrastructură și perioade mai lungi până la comercializarea produselor.