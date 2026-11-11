Gigantul italian San Benedetto, unul dintre cei mai mari producători de ape minerale și băuturi răcoritoare din Italia, a demarat procedura de concediere colectivă pentru 120 de angajați de la fabrica din Scorzè, provincia Veneția. Este pentru prima dată în istoria companiei când este luată o astfel de măsură. Conducerea invocă majorarea costurilor de producție și noile reglementări europene privind ambalajele, în timp ce sindicatele acuză o reorganizare care ar putea înlocui o parte din activitatea angajaților cu inteligența artificială, anunță presa italiană, citată de G4Media.

Din totalul celor 1.001 de angajați ai unității din Scorzè, 120 ar urma să fie afectați de restructurare. Jumătate dintre posturile vizate sunt ocupate de muncitori, iar restul de personal administrativ, potrivit presei italiene.

Decizia a fost comunicată sindicatelor fără semnale prealabile privind existența unor dificultăți care să anunțe o reducere de personal de asemenea amploare. Reprezentanții angajaților spun că au fost luați prin surprindere de anunț.

San Benedetto invocă scumpirea energiei, materiilor prime și noile reguli europene privind plasticul reciclat

Într-un comunicat, compania explică faptul că restructurarea este determinată de un context economic și legislativ tot mai dificil pentru industria băuturilor.

„Decizia decurge din necesitatea de a face față unui context economic și normativ din ce în ce mai complex”, a transmis conducerea San Benedetto.

Printre factorii invocați se numără creșterea costurilor materiilor prime, energiei și transporturilor, inclusiv pe fondul tensiunilor geopolitice internaționale.

Un alt motiv îl reprezintă noile reglementări europene privind ambalajele, în special introducerea sistemelor de depozit și returnare a ambalajelor și obligațiile referitoare la utilizarea plasticului reciclat (rPET).

Compania intenționează, de asemenea, să își reorganizeze modelul operațional, printr-o utilizare mai extinsă a inteligenței artificiale și externalizarea unor activități de suport. Obiectivul declarat este concentrarea resurselor și competențelor asupra funcțiilor considerate strategice pentru activitatea de bază.

Sindicatele contestă concedierile și acuză folosirea AI pentru reducerea personalului

Reprezentanții sindicatelor consideră măsura disproporționată și susțin că anunțul a venit pe neașteptate.

Pierpaolo Piva, secretarul general al Fai Cisl din Veneția, a descris comunicarea companiei drept una venită „din senin”.

Sindicaliștii contestă justificările economice ale conducerii și atrag atenția că reducerea personalului este anunțată după un sezon estival favorabil pentru producătorii de ape minerale și băuturi răcoritoare.

Aceștia susțin că San Benedetto nu s-a confruntat anterior cu probleme privind menținerea locurilor de muncă și consideră că motivele invocate nu justifică amploarea restructurării.

„Inovația tehnologică și introducerea inteligenței artificiale nu pot deveni instrumente pentru reducerea locurilor de muncă și eliminarea competențelor profesionale”, au transmis reprezentanții organizațiilor sindicale.

Angajații urmează să participe la o adunare generală programată pentru 17 noiembrie, în cadrul căreia va fi discutată situația. Sindicatele iau în calcul și organizarea unor acțiuni de protest.

San Benedetto are afaceri de peste un miliard de euro

San Benedetto, companie deținută de familia Zoppas, este unul dintre principalii producători italieni de ape minerale și băuturi nealcoolice.

Grupul înregistrează o cifră de afaceri de peste un miliard de euro și și-a menținut anul trecut poziția de lider pe piața italiană a băuturilor nealcoolice, cu o cotă de piață de 17,3% în volum.

Restructurarea anunțată la fabrica din Scorzè marchează o premieră în istoria companiei și deschide un conflict între conducere și angajați privind impactul costurilor, al noilor reglementări europene și al automatizării asupra locurilor de muncă din industria băuturilor.