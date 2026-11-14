Un tânăr din India și-a deschis un magazin cu produse tradiționale la Alba Iulia / Cât costă orezul basmati și ce găsesc clienții pe rafturi

14 nov. 2026, Retail
Un tânăr din India și-a deschis un magazin cu produse tradiționale la Alba Iulia / Cât costă orezul basmati și ce găsesc clienții pe rafturi
Foto Ziarul Unirea
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Un tânăr de 25 de ani din India, stabilit în România de aproximativ trei ani și jumătate, a deschis împreună cu fratele său un magazin cu produse alimentare specifice țării sale, la Alba Iulia. De la orez basmati și linte, până la condimente, snack-uri și dulciuri tradiționale, magazinul se adresează atât comunității asiatice, cât și localnicilor interesați să descopere gusturi noi, potrivit Ziarul Unirea.

Mohammed Iliyas, cunoscut de albaiulieni drept „Ilie”, a deschis afacerea în urmă cu aproximativ un an. Magazinul se află pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, între M4 și M5, iar cei doi frați mai dețin un magazin cu produse similare și la Sibiu.

Tânărul a ajuns inițial în România la Sebeș, unde a locuit o perioadă, înainte de a se muta la Alba Iulia, potrivit informațiilor publicate de Ziarul Unirea.

Ce produse vinde magazinul indian din Alba Iulia

Produsele comercializate sunt aduse în principal din Italia, Germania, Anglia și India. Oferta include mai multe sortimente de orez basmati și linte, condimente specifice bucătăriei indiene, snack-uri, dulciuri tradiționale, ceaiuri, băuturi și sucuri.

Magazinul este frecventat în special de persoane din comunitățile asiatice. Întrebat despre proveniența clienților, Mohammed Iliyas a enumerat: „Nepal, India, Pakistan și Bangladesh”.

Și albaiulienii ajung în magazin pentru a cumpăra produse specifice bucătăriei indiene sau pentru a încerca alimente mai puțin întâlnite în magazinele obișnuite.

Cât costă orezul basmati și care sunt produsele căutate

Printre cele mai solicitate produse se numără snack-urile și dulciurile indiene, orezul basmati și diferitele sortimente de linte.

Orezul este unul dintre produsele cumpărate frecvent, iar un kilogram costă 14,20 lei, potrivit presei locale.

Oferta este completată de condimente, ceaiuri și băuturi specifice pieței asiatice.

Mohammed, despre viața în România: „Este mai bine aici”

Mohammed Iliyas locuiește în România de aproximativ trei ani și jumătate. Întrebat despre traiul din România și cel din India, tânărul a răspuns: „Este mai bine aici”.

Alături de fratele său, acesta a dezvoltat două afaceri cu produse alimentare specifice Indiei, în Alba Iulia și Sibiu.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

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