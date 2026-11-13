Peste 53.900 de fermieri au solicitat sprijin financiar de urgență pentru culturile de porumb și floarea-soarelui afectate de secetă, iar suprafața calamitată declarată depășește 716.000 de hectare. Ministerul Agriculturii anunță că plățile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2026, însă suma acordată fiecărui beneficiar va fi redusă proporțional, deoarece valoarea solicitărilor depășește bugetul disponibil, anunță Ministerul Agriculturii.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), a încheiat sesiunea de depunere a cererilor pentru acordarea ajutorului financiar destinat fermierilor care au înregistrat pierderi din cauza secetei la culturile de porumb și floarea-soarelui.

Potrivit datelor centralizate de APIA, până la termenul-limită din 6 noiembrie 2026 au fost depuse 53.930 de cereri de sprijin.

Suprafața determinată, conform cererilor de plată aferente anului 2025, este de 865.991,52 hectare, dintre care 716.894,72 hectare au fost declarate calamitate.

Bugetul total alocat schemei este de 155,36 milioane de lei, în timp ce valoarea totală a sprijinului solicitat de fermieri se ridică la 248,01 milioane de lei.

Ajutor de maximum 333 de lei pe hectar

Sprijinul financiar este destinat producătorilor agricoli ale căror culturi de porumb și floarea-soarelui au fost afectate în proporție de minimum 30% și maximum 100%.

Cuantumul maxim stabilit este de 333 de lei pe hectar, pentru culturile cu un grad de afectare cuprins între 90% și 100%. Pentru suprafețele cu un grad de calamitate între 30% și 90%, ajutorul se reduce proporțional cu nivelul pagubelor.

Totuși, fermierii nu vor primi integral sumele rezultate din aplicarea acestor cuantumuri. Deoarece valoarea totală a cererilor depuse depășește plafonul bugetar aprobat, ajutorul va fi diminuat proporțional pentru toți beneficiarii.

MADR urmează să stabilească și să comunice APIA coeficientul de reducere liniară, după finalizarea centralizării cererilor și a verificărilor privind eligibilitatea acestora.

Când vor intra banii în conturile fermierilor

În perioada următoare, centrele teritoriale APIA vor continua verificările administrative necesare pentru stabilirea beneficiarilor eligibili și autorizarea plăților.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că instituțiile implicate urmăresc finalizarea procedurilor până la sfârșitul anului.

„Fermierii afectați de secetă au nevoie de sprijin concret și rapid, motiv pentru care am intervenit și am deblocat actul normativ prin schimbarea modului de calcul care îi dezavantaja. Intrăm acum în linie dreaptă cu plata sumelor către cei peste 53.900 de producători agricoli care au depus cereri”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, echipele MADR și APIA lucrează la ultimele verificări administrative, astfel încât banii să ajungă în conturile fermierilor până la 31 decembrie 2026.

Schema de sprijin este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 751/2026, cu modificările și completările ulterioare, aduse prin HG nr. 950/2026.