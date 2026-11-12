Prețurile alimentelor au crescut cu 3,07% în octombrie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Cafeaua, ouăle și laptele de vacă se numără printre produsele care au înregistrat cele mai mari scumpiri. La nivel general, inflația anuală a ajuns la 6,9%, după ce urcase la 6,6% în septembrie, notează Economedia.

Potrivit INS, prețurile de consum au crescut cu 0,82% în octombrie 2026 comparativ cu luna precedentă. Inflația revine astfel pe un trend ascendent, după ce în august coborâse la 6,2%.

Pe categorii de produse și servicii, mărfurile alimentare s-au scumpit cu 3,07% în ultimul an, mărfurile nealimentare cu 7,66%, iar serviciile cu 11,23%.

Cafeaua, ouăle și laptele, printre alimentele cu cele mai mari scumpiri

Cafeaua a înregistrat cea mai mare creștere de preț dintre alimentele menționate în datele INS, cu 12,48% în octombrie 2026 față de aceeași lună a anului trecut.

Ouăle s-au scumpit cu 10,50%, iar laptele de vacă cu 8,11%. Uleiul comestibil a înregistrat o creștere de 7,94%, iar carnea de bovine s-a scumpit cu 7,17%.

Pâinea a avut un preț cu 4,50% mai mare față de octombrie 2025.

Au existat însă și produse care s-au ieftinit. Fructele proaspete au înregistrat o scădere de 15,38%, iar cartofii au fost mai ieftini cu 2,53% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Legumele și conservele de legume, printre cele mai mari scumpiri din octombrie

Față de septembrie 2026, prețurile alimentelor au crescut, în medie, cu 0,56%.

Una dintre cele mai importante creșteri lunare a fost înregistrată la legume și conserve de legume, unde prețurile au urcat cu 3,34%. Majorarea a fost mai accentuată decât evoluția medie a prețurilor alimentare.

La nivel general, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 0,97%, iar serviciile cu 0,83% într-o singură lună.

Chiriile și combustibilii, printre cele mai mari scumpiri din ultimul an

În categoria mărfurilor nealimentare, combustibilii au înregistrat o creștere de 22,46% în octombrie 2026 față de octombrie 2025. Benzina s-a scumpit cu 32,91%, iar motorina cu 43,45%, potrivit INS.

În același interval, energia electrică, gazele și încălzirea centrală au avut o creștere medie de 3,42%. Energia electrică s-a scumpit cu 4,09%, gazele cu 1,41%, iar energia termică cu 9,61%.

În categoria serviciilor, cea mai mare majorare a fost înregistrată la chirii, unde prețurile au crescut cu 38,46% într-un an.

Alte servicii care s-au scumpit semnificativ sunt cele de apă, canal și salubritate, cu 13,69%, serviciile poștale și de telecomunicații, cu 10,43%, și serviciile de îngrijire medicală, cu 8,41%.

Inflația anuală a ajuns la 6,9% în octombrie

Rata anuală a inflației a crescut la 6,9% în octombrie 2026, de la 6,6% în septembrie și 6,2% în august.

De la începutul anului, respectiv în octombrie 2026 față de decembrie 2025, rata inflației a fost de 6,3%.

Rata medie a inflației în ultimele 12 luni, noiembrie 2025 – octombrie 2026, comparativ cu precedentele 12 luni, a fost de 9%.

Potrivit indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC), utilizat pentru compararea inflației între statele membre ale Uniunii Europene, inflația anuală din România a fost de 7% în octombrie 2026. Rata medie calculată pe baza acestui indice în ultimele 12 luni a fost de 8,3%.