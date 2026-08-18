Oltenia încearcă să își construiască o identitate gastronomică mai vizibilă, dincolo de clișeele asociate regiunii. Adrian Ignat, de la Cooperativa Biruința Olteniei, a declarat, în cadrul producției G4Food „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir”, că producătorii locali vor să promoveze produse și tradiții care sunt încă insuficient cunoscute.

Întrebat despre dezvoltarea gastronomiei locale în Oltenia, Ignat a vorbit despre dorința producătorilor de a pune regiunea pe harta gastronomică.

Unul dintre proiectele menționate este promovarea pâinii și a preparatelor realizate la țest, tehnică tradițională specifică zonei. Cosmin Dragomir a precizat că au fost începute demersurile pentru includerea culturii țestului din Oltenia în patrimoniul cultural imaterial UNESCO.

Demersul este însoțit de ideea dezvoltării unei rețele de puncte de gastronomie locală în care să fie promovate preparate realizate la țest și în oale de lut.

Obiectivul este ca gastronomia Olteniei să fie prezentată printr-o paletă mai largă de produse și tehnici, nu doar prin asocierea tradițională cu prazul și zaibărul.

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Adrian Ignat a indicat și preparatul „pui pe pâine” ca exemplu de gastronomie locală care ar putea fi mai bine promovată.