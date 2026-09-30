Autoritățile sanitar-veterinare din județul Harghita au intrat în alertă după ce două bovine din localitatea Tomești au fost confirmate cu rabie (turbare). În urma diagnosticului, s-au dispus măsuri urgente pentru izolarea focarelor și prevenirea răspândirii bolii la om și la alte animale, anunță Agerpres.

Potrivit directorului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Harghita, dr. Róbert István, este vorba despre o vacă adultă și un exemplar bovin tânăr, identificate la o distanță de aproximativ cinci kilometri unul față de celălalt.

Diagnostic confirmat și tratament preventiv pentru persoanele expuse

Trupul ambelor animale a fost analizat în laborator. Probele au fost confirmate pozitiv mai întâi la laboratorul din Sfântu Gheorghe, iar ulterior diagnosticul a fost validat oficial de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală din București.

Toți oamenii care au intrat în contact direct cu bovinele bolnave, inclusiv medicul veterinar care le-a consultat, au fost direcționați de urgență către Centrul antirabic pentru a fi supuși procedurilor de vaccinare și serumizare preventivă.

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Zone de carantină și măsuri de siguranță

În urma ședinței Centrului Local de Combatere a Bolilor, autoritățile au stabilit un plan riguros de intervenție:

Zonă de protecție (raza de 3 km): A fost creată în jurul focarelor confirmate. În această zonă s-a restricționat circulația animalelor, s-a dispus supravegherea lor atentă și vaccinarea speciilor receptive care au intrat în contact cu exemplarele infectate.

Zonă de supraveghere (raza de 7 km): Include perimetrul extins din jurul zonei de protecție.

Măsuri în localități: În toate comunitățile vizate se realizează catagrafierea (recensământul) câinilor și pisicilor, vaccinarea antirabică de completare și limitarea circulației animalelor de companie.

Alte trei cazuri suspecte în anchetă

Situația din județ rămâne monitorizată îndeaproape, conducerea DSVSA Harghita anunțând că sunt analizate alte trei suspiciuni de infectare: