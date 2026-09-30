Suntem în sezonul de zacuscă și avem nevoie de multe kg de ardei și vinete coapte. Pare ceva destul de complicat, dar cu puțină „știință” va merge foarte repede coacerea și curățarea legumelor. Iată cum se curăță rapid ardeii și nu murdărim bucătăria.
Ardeiul gras este un adevărat aliat pentru sănătate, remarcându-se printr-un conținut excepțional de vitamine și compuși benefici. O singură cană de ardei gras crud oferă 117 mg de vitamina C, aproape dublul dozei zilnice recomandate, esențială pentru imunitate, piele și oase, alături de vitaminele A, B6 și K1, care susțin vederea, metabolismul și coagularea sângelui. În plus, legumele sunt bogate în antioxidanți puternici precum beta-carotenul și quercetina, care protejează celulele împotriva radicalilor liberi și reduc riscul de boli cronice, cum ar fi afecțiunile cardiace sau cancerul.
Pe lângă efectele imunostimulatoare și antioxidante, ardeiul gras joacă un rol important în combaterea inflamațiilor și în menținerea unei digestii optime. Compușii săi activi, printre care și capsaicina, au proprietăți antiinflamatorii care pot ameliora durerile specifice unor afecțiuni precum artrita sau bolile intestinale inflamatorii. De asemenea, aportul generos de fibre dietetice (circa 2,5 grame per cană, 10% din necesarul zilnic), ajută la reglarea tranzitului intestinal și la prevenirea constipației, făcând din ardeiul gras un aliment complet pentru protejarea întregului organism.
Spor!
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