VIDEO FOTO | Cum coci și cureți rapid ardeii pentru ca zacusca să nu fie o provocare. Secretul simplu pe care îl știu de la mama

30 sept. 2026, Nutriție
Foto: G4Food
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Cuprins
  1. Coacerea ardeilor
  2. Curățarea ardeilor copți
  3. Beneficiile consumului de ardei gras

Suntem în sezonul de zacuscă și avem nevoie de multe kg de ardei și vinete coapte. Pare ceva destul de complicat, dar cu puțină „știință” va merge foarte repede coacerea și curățarea legumelor. Iată cum se curăță rapid ardeii și nu murdărim bucătăria.

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Coacerea ardeilor

  • Coacem ardeii pe o tablă sau pe un grătar, întorcându-i pe toate fețele până când pielea se înnegrește complet.
  • Dacă sunt 1-2 îi punem într-un castron sau cutie, dacă sunt câteva kilograme pentru zacuscă, sos sau ardei copți la borcan îi punem în straturi într-o cratiță mare și cu gura largă.
  • Turnăm sare grunjoasă din abundență peste ei. Dacă îi așezăm în straturi vom avea un start de ardei și unul de sare. Îi învârtim până când sarea se lipește pe toată părțile ardeilor, apoi acoperim și îi lăsă cam 20 de minute să se răcească.

Curățarea ardeilor copți

  • Care e urmarea? Cojile negre se vor desprinde foarte ușor și rapid și nu vor lasa urme mici, pe care să stăm să le vânăm cu lupa.
  • Scoatem și cotorul și, cu dosul unui cuțit, răzuim interiorul ardeiului pentru a îndepărta toți sâmburii.
  • De aici ardeii se folosesc la o salată, o tocană, la zacuscă, la sosul de ardei pentru iarnă sau vor fi puși în borcane ori la congelator.

Beneficiile consumului de ardei gras

Ardeiul gras este un adevărat aliat pentru sănătate, remarcându-se printr-un conținut excepțional de vitamine și compuși benefici. O singură cană de ardei gras crud oferă 117 mg de vitamina C, aproape dublul dozei zilnice recomandate, esențială pentru imunitate, piele și oase, alături de vitaminele A, B6 și K1, care susțin vederea, metabolismul și coagularea sângelui. În plus, legumele sunt bogate în antioxidanți puternici precum beta-carotenul și quercetina, care protejează celulele împotriva radicalilor liberi și reduc riscul de boli cronice, cum ar fi afecțiunile cardiace sau cancerul.

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Pe lângă efectele imunostimulatoare și antioxidante, ardeiul gras joacă un rol important în combaterea inflamațiilor și în menținerea unei digestii optime. Compușii săi activi, printre care și capsaicina, au proprietăți antiinflamatorii care pot ameliora durerile specifice unor afecțiuni precum artrita sau bolile intestinale inflamatorii. De asemenea, aportul generos de fibre dietetice (circa 2,5 grame per cană, 10% din necesarul zilnic), ajută la reglarea tranzitului intestinal și la prevenirea constipației, făcând din ardeiul gras un aliment complet pentru protejarea întregului organism.

Spor!

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