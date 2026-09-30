Echipa condusă de chef Alexandru Dumitru a cumpărat un putinei pentru a prepara unt destinat unui meniu nou. Bucătarul spune că alegerea ține de curiozitatea profesională și de felul în care își construiește bucătăria.

Despre acest proiect vorbește la „Disputandum”, podcastul realizat de jurnalistul gastronomic Cosmin Dragomir, colaborator G4Food. Untul urma să fie oferit oaspeților restaurantului La Hambar, de la Singureni. „Să batem la mână smântâna”, spune Alex Dumitru, explicând pe scurt tehnica pe care vrea să o folosească. Ideea apare într-o conversație despre produsele pe care echipa a început să le realizeze singură.

Curiozitatea bucătarului stă în spatele proiectului

Invitatul spune că asemenea încercări îi aduc satisfacție și lui, nu doar oaspeților. Nu le descrie ca pe o simplă modalitate de a crea conținut pentru rețelele sociale. „Mie îmi face plăcere să fac asta pentru că mereu am fost curios”, explică bucătarul. Pentru el, prepararea untului continuă interesul de a încerca lucruri noi în cadrul aceluiași concept culinar.

Proiectul este legat de resursele de la Singureni, unde invitatul menționează ferma și grădina domeniului. În bucătărie, spune el, echipa a extins în timp numărul produselor realizate prin propriile procese.

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Cosmin Dragomir mută discuția de la tehnică la gust. Îl întreabă pe bucătar cum se raportează la rezultatul obținut și la felul în care acesta este primit de clienți.

Evaluarea din farfurie rămâne la oaspeți

Alex Dumitru răspunde că gustul poate fi perceput diferit de fiecare persoană. Ceea ce unuia i se pare potrivit poate fi prea sărat sau prea acid pentru altcineva. El spune că își dorește să prezinte oaspeților ceea ce echipa consideră că poate face bine. În același timp, recunoaște că aprecierea finală le aparține celor care mănâncă.

Moderatorul îl întreabă dacă este vorba despre cel mai bun unt realizat de echipă, nu despre o pretenție universală. Bucătarul explică faptul că urmărește să îl facă atât de bine cât poate, în logica restaurantului. „O facem din convingerea proprie că e un lucru bun și că va fi apreciat”, afirmă Alex Dumitru. Pentru el, această convingere motivează încercarea, fără să înlocuiască reacția oaspeților.

Discuția ajunge și la consecvența servirii. Invitatul observă că o zi mai puțin bună în bucătărie sau o cantitate nepotrivită de sare poate afecta experiența unui client.