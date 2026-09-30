VIDEO | Unt făcut la putinei pentru un meniu nou / Chef Alex Dumitru explică de ce aduce o tehnică veche în bucătăria modernă a restaurantului

30 sept. 2026, Disputandum
Captură video G4Food
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Curiozitatea bucătarului stă în spatele proiectului
  2. Evaluarea din farfurie rămâne la oaspeți

Echipa condusă de chef Alexandru Dumitru a cumpărat un putinei pentru a prepara unt destinat unui meniu nou. Bucătarul spune că alegerea ține de curiozitatea profesională și de felul în care își construiește bucătăria.

Despre acest proiect vorbește la „Disputandum”, podcastul realizat de jurnalistul gastronomic Cosmin Dragomir, colaborator G4Food. Untul urma să fie oferit oaspeților restaurantului La Hambar, de la Singureni. „Să batem la mână smântâna”, spune Alex Dumitru, explicând pe scurt tehnica pe care vrea să o folosească. Ideea apare într-o conversație despre produsele pe care echipa a început să le realizeze singură.

Curiozitatea bucătarului stă în spatele proiectului

Invitatul spune că asemenea încercări îi aduc satisfacție și lui, nu doar oaspeților. Nu le descrie ca pe o simplă modalitate de a crea conținut pentru rețelele sociale. „Mie îmi face plăcere să fac asta pentru că mereu am fost curios”, explică bucătarul. Pentru el, prepararea untului continuă interesul de a încerca lucruri noi în cadrul aceluiași concept culinar.

Proiectul este legat de resursele de la Singureni, unde invitatul menționează ferma și grădina domeniului. În bucătărie, spune el, echipa a extins în timp numărul produselor realizate prin propriile procese.

- articolul continuă mai jos -

Cosmin Dragomir mută discuția de la tehnică la gust. Îl întreabă pe bucătar cum se raportează la rezultatul obținut și la felul în care acesta este primit de clienți.

Evaluarea din farfurie rămâne la oaspeți

Alex Dumitru răspunde că gustul poate fi perceput diferit de fiecare persoană. Ceea ce unuia i se pare potrivit poate fi prea sărat sau prea acid pentru altcineva. El spune că își dorește să prezinte oaspeților ceea ce echipa consideră că poate face bine. În același timp, recunoaște că aprecierea finală le aparține celor care mănâncă.

Moderatorul îl întreabă dacă este vorba despre cel mai bun unt realizat de echipă, nu despre o pretenție universală. Bucătarul explică faptul că urmărește să îl facă atât de bine cât poate, în logica restaurantului. „O facem din convingerea proprie că e un lucru bun și că va fi apreciat”, afirmă Alex Dumitru. Pentru el, această convingere motivează încercarea, fără să înlocuiască reacția oaspeților.

Discuția ajunge și la consecvența servirii. Invitatul observă că o zi mai puțin bună în bucătărie sau o cantitate nepotrivită de sare poate afecta experiența unui client.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Gusturi locale
30 sept.
VIDEO | Cum ajung trufele românești în restaurantele cu stele Michelin din Europa și Japonia / Mihai Constantinescu, culegător: „Recoltarea excesivă afectează masiv producția anilor următori”
VIDEO | Cum ajung trufele românești în restaurantele cu stele Michelin din Europa și Japonia / Mihai Constantinescu, culegător: „Recoltarea excesivă afectează masiv producția anilor următori”
Articole / Reportaje
29 sept.
VIDEO | Socata, noul trend în materie de băuturi non-alcoolice. Cum se păstrează rețeta copilăriei / Ionuț Sava, producător: „Nu conține nicio mizerie”
VIDEO | Socata, noul trend în materie de băuturi non-alcoolice. Cum se păstrează rețeta copilăriei / Ionuț Sava, producător: „Nu conține nicio mizerie”
Stop risipă
29 sept.
VIDEO | Florin Maxim (Hospitality Culture Institute): Restaurantele sunt pregătite, dar clientul trebuie să solicite „la pachet” mâncarea rămasă. Decizia este a lui
VIDEO | Florin Maxim (Hospitality Culture Institute): Restaurantele sunt pregătite, dar clientul trebuie să solicite „la pachet” mâncarea rămasă. Decizia este a lui
Video
29 sept.
VIDEO | Cum recunoști o ciocolată bună și de ce două pătrățele pot fi suficiente. Alis Blaj, International Institute of Chocolate and Cacao Tasting: „O ciocolată din comerț este ca tu să mănânci jumătate de tabletă”
VIDEO | Cum recunoști o ciocolată bună și de ce două pătrățele pot fi suficiente. Alis Blaj, International Institute of Chocolate and Cacao Tasting: „O ciocolată din comerț este ca tu să mănânci jumătate de tabletă”
Stop risipă
29 sept.
VIDEO | G4Debate „Antirisipa: soluții pentru economisire”: „Lăsăm în continuare mâncarea în farfurie. Resturile din farfurie reprezintă 15-20% din risipa care se întâmplă într-un restaurant”
VIDEO | G4Debate „Antirisipa: soluții pentru economisire”: „Lăsăm în continuare mâncarea în farfurie. Resturile din farfurie reprezintă 15-20% din risipa care se întâmplă într-un restaurant”
Recomandări
Mediafax
„Ți-ai lăsat cuptorul pornit?” Gluma din aeroport care i-a făcut pe turiști să intre în panică
G4Media
Judecătoarea Laura Sarcină, care a obţinut suspendarea procedurii de selecție a judecătorului român la CJUE, propusă vicepreședinte a Curții de Apel Craiova, prin delegare
Economedia
EXCLUSIV: Lotul 1 Sibiu – Boița de pe Autostrada Sibiu – Pitești, pregătit să fie închis câteva luni / Șoferii vor fi redirecționați pe DN7 Valea Oltului
Mediafax Italia
Taxa „invizibilă” care mănâncă din salarii și pensii
Mediafax Spania
Acesta este orașul unde COȘUL ZILNIC E MAI IEFTIN decât oriunde!
CSID
Ingredientul de pe etichetă la care medicii oncologi spun să fim atenți. Se găsește în multe alimente din supermarket!
CSID
De ce se pune frunza de vișin la murături. Trucul vechi care ajută legumele să rămână crocante!

Cele mai noi articole

Piața digitală din cartier: Cum ajută aplicațiile de livrare afacerile locale. Peste 80% dintre utilizatori au descoperit restaurante și magazine noi
Piața digitală din cartier: Cum ajută aplicațiile de livrare afacerile locale. Peste 80% dintre utilizatori au descoperit restaurante și magazine noi
Aproximativ 15.000 de oameni, sfătuiți să își facă rezerve de apă. Lucrări la Barajul Cireșu din Buzău
Aproximativ 15.000 de oameni, sfătuiți să își facă rezerve de apă. Lucrări la Barajul Cireșu din Buzău
Cea mai bună brânză din lume se confruntă cu o problemă neașteptată. Graviera din Naxos, specialitatea grecească pentru care producătorii nu pot ține pasul cu cererea
Cea mai bună brânză din lume se confruntă cu o problemă neașteptată. Graviera din Naxos, specialitatea grecească pentru care producătorii nu pot ține pasul cu cererea
„Fructele noastre vor ajunge la gunoi”, „UE ne va lua pământurile” sau „vom fi obligați să folosim semințe modificate genetic” – Cele mai răspândite falsuri despre agricultura Moldovei în UE / Ce este adevărat despre exporturi, terenuri și OMG-uri
„Fructele noastre vor ajunge la gunoi”, „UE ne va lua pământurile” sau „vom fi obligați să folosim semințe modificate genetic” – Cele mai răspândite falsuri despre agricultura Moldovei în UE / Ce este adevărat despre exporturi, terenuri și OMG-uri
Pâinea la dietă: cât este prea mult și când își poate face loc în farfuria ta? Răspunsul nutriționistului Tania Fântână
Pâinea la dietă: cât este prea mult și când își poate face loc în farfuria ta? Răspunsul nutriționistului Tania Fântână