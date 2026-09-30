Fermierii ucraineni cer o perioadă mai lungă pentru adaptarea la regulile Uniunii Europene privind pesticidele și alte standarde agricole. În schimb, aceștia sunt dispuși să aștepte mai mult pentru accesul integral la subvențiile Politicii Agricole Comune (PAC).

Andrii Dykun, președintele Ukrainian Agri Council (UAC), susține că aplicarea rapidă a tuturor standardelor europene ar putea genera costuri de miliarde de euro pentru agricultura ucraineană. Organizația propune ca adaptarea la reguli și accesul la sprijinul financiar european să avanseze gradual și în paralel, conform Rapporteur.

Pentru menținerea accesului preferențial pe piața Uniunii Europene, Ucraina trebuie să se alinieze până în 2029 regulilor europene privind pesticidele, indiferent dacă până atunci va deveni sau nu membră a blocului comunitar. Dykun estimează că adaptarea la aceste cerințe ar putea costa sectorul agricol ucrainean aproximativ 2,5 miliarde de euro. Fermierii se tem că ar putea suporta aceste cheltuieli fără să beneficieze simultan de acces deplin la piață și de subvențiile acordate agricultorilor europeni. „Am putea pierde acești bani și urma standardele UE fără să avem garantat accesul deplin la piață și fără subvenții”, a avertizat reprezentantul fermierilor ucraineni.

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Fermele ucrainene sunt mult mai mari decât cele din UE

Ukrainian Agri Council reprezintă în special exploatații agricole medii, definite de organizație ca ferme cu suprafețe cuprinse între 1.000 și 2.000 de hectare. Diferența față de structura agriculturii europene este uriașă. Ferma medie din Uniunea Europeană are aproximativ 17,8 hectare, iar numai 7,5% dintre exploatații depășesc 50 de hectare.

Potrivit organizației, fermele medii exploatează aproximativ 60% din suprafața agricolă a Ucrainei și sunt concentrate în special pe cereale, producția de lapte și creșterea porcilor.

Dykun consideră că sectorul agricol ucrainean ar avea nevoie de cel puțin zece ani după aderare pentru a se adapta integral normelor europene de producție. În această perioadă, accesul fermierilor ucraineni la PAC ar putea fi extins treptat. Ideea ar permite evitarea unei intrări bruște atât în sistemul european de reglementare, cât și în mecanismul de subvenții.

Propunerea se apropie de poziția exprimată anterior de autoritățile de la Kiev. Vicepremierul ucrainean Taras Kachka a declarat că Ucraina este dispusă să amâne accesul la o parte dintre beneficiile europene dacă acest lucru poate accelera aderarea la UE.

Subvențiile integrale ar putea veni abia după 2034

Kachka a afirmat anterior că integrarea agriculturii va necesita negocieri mult mai lungi decât alte domenii și că participarea completă la PAC ar putea fi amânată. O posibilă variantă ar fi ca Ucraina să nu beneficieze integral de plățile agricole în actualul ciclu bugetar european, ci într-o etapă ulterioară, după 2034. Oficialul a precizat însă că această variantă nu fusese încă negociată cu statele membre. El a sugerat chiar că unele companii agricole ucrainene ar putea prefera să nu intre în sistemul PAC, pentru a evita anumite condiții asociate subvențiilor.

În Uniunea Europeană, plățile agricole nu sunt separate complet de respectarea regulilor de mediu și producție. Fermierii care primesc sprijin PAC trebuie să respecte o serie de cerințe obligatorii. Printre acestea se află și norme legate de produsele de protecție a plantelor și de utilizarea durabilă a pesticidelor. În același timp, fermierii care merg dincolo de cerințele minime pot beneficia de sprijin prin ecoscheme. Pentru Ucraina, aderarea înseamnă astfel nu numai acces la subvenții și piața unică, ci și preluarea unui sistem amplu de reguli privind siguranța alimentară, mediul și practicile agricole.

Fermierii ucraineni vând mult și în Africa și Asia

Reprezentanții fermierilor avertizează și că respectarea unor standarde mai costisitoare poate afecta competitivitatea Ucrainei pe piețele din afara Uniunii Europene. Pentru numeroase ferme medii, principalii clienți nu sunt statele UE, ci țări din Africa și Asia. Pe aceste piețe, produsele ucrainene concurează inclusiv cu cereale și alte mărfuri agricole rusești, unde costurile pot fi mai mici.

Dykun se întreabă dacă fermierii ucraineni vor putea recupera costurile suplimentare ale standardelor europene atunci când vând pe piețe unde consumatorii nu plătesc neapărat mai mult pentru respectarea acestora.

Războiul rămâne însă problema imediată

Discuțiile privind aderarea și standardele europene se desfășoară într-un context în care agricultura ucraineană continuă să funcționeze în condiții de război. „Avem un război, iar războiul este o problemă mai mare”, a spus Dykun, subliniind că producătorii trebuie să continue recoltarea în timp ce Ucraina este atacată zilnic cu drone.

Integrarea agriculturii ucrainene este considerată unul dintre cele mai dificile capitole ale viitoarei aderări la Uniunea Europeană. Dimensiunea sectorului, suprafețele foarte mari ale fermelor și diferențele dintre regulile de producție fac ca pesticidele, accesul la piață și subvențiile PAC să devină elemente centrale ale negocierilor.