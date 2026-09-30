Gastronomica Sighișoara, prima ediție a festivalului independent ce transformă faimoasa cetate medievală într-un circuit culinar

30 sept. 2026, Articole / Reportaje
Gastronomica Sighișoara, prima ediție a festivalului independent ce transformă faimoasa cetate medievală într-un circuit culinar
Foto: Gastronomica
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Cuprins
  1. Programul celor trei zile de festival
  2. Show-uri culinare, ateliere și târg de artizani
  3. O inițiativă de lungă durată pentru turismul local

Trei bucătari români: Robert Birtalan, Nicolae Lihor și Tudor Baca, lansează prima ediție a festivalului independent Gastronomica Sighișoara, anunță Agerpres. Organizat în perioada 2-4 octombrie, evenimentul marchează Ziua Națională a Gastronomiei și a Vinului Românesc printr-un concept inedit: un circuit culinar prin opt restaurante partenere din cetatea medievală, parcurs pe baza unui „pașaport gastronomic”.

Spre deosebire de un festival clasic de street-food, Gastronomica Sighișoara invită vizitatorii să exploreze orașul istoric în propriul ritm, descoperind 18 preparate și vinuri româneşti. Fiecare dintre cele trei zile este construită în jurul unei teme gastronomice specifice.

Programul celor trei zile de festival

Vineri, 2 octombrie: „Meniul Medieval” (16:00 – 20:00)

Prima zi propune patru opriri culinare inspirate din rețete istorice, printre care:

  • Răcitură de porc cu ureche crocantă la Medieval Cafe;
  • Berbecuț gătit lent cu prune și mere la Boutique Hotel von Graf.

Seara de vineri se va încheia pe Scena Cetății cu un spectacol medieval cu flăcări și muzică live.

Sâmbătă, 3 octombrie: „Meniul Amprentă” (14:00 – 20:00)

A doua zi pune accentul pe creativitatea contemporană prin nouă opriri la restaurante, oferind preparate precum:

  • Pui cu prune în stil săsesc la Casa cu Cerb;
  • Crochetă din tochitură ardelenească la Citadela Bistro.
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Atmosfera serii va fi susținută de concertul unui cvartet condus de György Levente, managerul Filarmonicii din Târgu Mureș.

Duminică, 4 octombrie: „Meniul Transilvania” (13:00 – 18:00)

Ultima zi este dedicată tradițiilor locale, oferind cinci preparate reprezentative, cum ar fi:

  • Papricaș de ciuperci cu nokedli la Gasthaus Alte Post;
  • Lapte de pasăre într-o interpretare fusion între Wanderer și Domeniul Dracula Daneș.

Evenimentul va culmina duminică, chiar de Ziua Națională a Gastronomiei și a Vinului Românesc.

Show-uri culinare, ateliere și târg de artizani

Pe parcursul festivalului, Bastionul Măcelarilor va găzdui demonstrații culinare live susținute de chefi invitați, precum Nicolae Crăciun (Cimbru, membru JRE), Petra Hianu (Plai) și Andrei Bulz (Royal Bistro Caffe). În plus, nutriționista Aida Cosmineanu va susține prelegeri dedicate sănătății microbiomului și alimentelor fermentate.

Degustările de mâncare vor fi completate de asocieri de vinuri ghidate de somelieri de la crame românești de prestigiu. Totodată, pe terasa Hotelului Wanderer va funcționa un târg al producătorilor locali și artizanilor.

O inițiativă de lungă durată pentru turismul local

Organizatorii își doresc ca Gastronomica Sighișoara să devină un eveniment recurent, organizat bianual (primăvara și toamna), cu scopul de a promova turismul din regiune.

Proiectul se bucură de sprijinul Primăriei Municipiului Sighișoara, al Fundației Mihai Eminescu Trust, Colinele Transilvaniei, Visit Mureș și al mai multor parteneri privați.

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