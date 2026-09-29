VIDEO | Socata, noul trend în materie de băuturi non-alcoolice. Cum se păstrează rețeta copilăriei / Ionuț Sava, producător: „Nu conține nicio mizerie”

29 sept. 2026, Articole / Reportaje
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Socata, băutura făcută în multe case românești în zilele de vară, începe să fie redescoperită și reinterpretată ca produs artizanal. Ionuț Sava, producător Socata Artizanală, a vorbit pentru G4Food, la Slow Coffee Festival, despre socata realizată în Bucovina, rețeta simplă, procesul de fermentare și interesul tot mai mare al generațiilor tinere pentru gusturile copilăriei.

Socata a ajuns să facă legătura între generații. Pentru cei care au crescut cu ea, gustul poate însemna vara petrecută la țară, borcanul cu băutură pregătit în gospodărie și florile de soc. Pentru cei mai tineri, aceeași băutură începe să apară într-o formă nouă: artizanală și produsă local, într-o perioadă în care există un interes tot mai mare pentru băuturile fără alcool și pentru rețetele tradiționale reinterpretate.

Ionuț Sava spune că interesul pentru socată vine, într-un fel, dintr-o întoarcere la lucrurile simple, pe care generațiile mai vechi le făceau aproape firesc.

De la băutura bunicilor la produs artizanal

Pentru Ionuț Sava, revenirea socatei are un caracter aproape ciclic. O băutură care făcea parte din viața de zi cu zi a generațiilor de la sat este redescoperită acum de cei mai tineri.

„Cred că, în timp, secretul e cumva ciclic. Noi, dacă ne întrebăm străbunicile noastre, străbunicile lor făceau socată, pentru că lumea locuia în mediul rural, toată lumea avea un soc în curte, iar vara făceau socată.

Iar acum generația, să zic așa, millennials, învață generația Z și generația Z, următoarea generație de boomers, îi educă și învață despre ce aveau ei în copilărie, să spun așa, iar pe partea de băuturi, socata ar fi una dintre ele.”

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Din această întoarcere la rețete simple a pornit și ideea unei socate artizanale produse în Bucovina.

„Noi ne-am gândit la lucrurile simple și mărunte, unde se ajunge, să zic așa, cel mai greu. E un produs artizanal, realizat în Bucovina, nu conține nicio mizerie, exact ce spuneați, este făcut cu apă, flori de soc, lămâie și drojdie.”

Cum este făcută socata artizanală

În cazul produsului despre care vorbește Ionuț Sava, procesul începe cu infuzarea și fermentarea. Ulterior, procesul de fermentare este oprit printr-o etapă de pasteurizare.

„Fermentează, lăsăm la infuzat și nu pasteurizăm cu altceva. Noi pasteurizăm în apă fierbinte, punem sticlele în apă fierbinte și se oprește procesul de fermentare și nu continuă să fermenteze, să aibă alcool.”

Procesul de fermentare este și motivul pentru care Ionuț Sava face o precizare în cazul socatei preparate acasă.

„Și așa, ca un sfat, aveți grijă, dacă beți socata făcută acasă, după două-trei zile, dacă vă oprește poliția, s-ar putea să conțină alcool, însă aceasta făcută de noi este pasteurizată și a oprit procesul de fermentare.”

Gustul copilăriei, redescoperit de generațiile tinere

Dincolo de rețetă, unul dintre punctele forte ale socatei este memoria gustului. Pentru consumatorii care au crescut cu această băutură, întâlnirea cu un produs artizanal devine și o comparație cu ceea ce își amintesc din copilărie.

Ionuț Sava spune că reacția este vizibilă atât în cazul tinerilor, cât și al generațiilor care au făcut socată acasă.

„Și să știți că rezonează foarte mult, atât generațiile tinere, cât și cei de vârsta a doua, a treia, vin să vadă dacă este fix gustul acela pe care îl știu ei.

Și este asemănătoare cu socata pe care o fac ei vara acasă și, de cele mai multe ori, aduce zâmbetul pe buze.”

Socata, băutură românească pentru turiști?

Ionuț Sava vede un potențial și în zona turismului. România are deja produse tradiționale bine cunoscute în zona băuturilor alcoolice, însă socata ar putea ocupa un loc în categoria băuturilor locale fără alcool.

„Turiștii care vin în România, noi suntem mult în zona de horeca, evident că întreabă că ar dori să servească ceva de-al nostru.

Pe partea de alcool știm foarte bine, o cinzeacă, știm bine și pe vinuri, însă non-alcoolic, socata…”

 

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