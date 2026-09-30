Confederația Operatorilor și Transportatorilor cere amânarea TollRo: „Nu poți amenda oamenii pentru un sistem care nu funcționează”

30 sept. 2026, Retail
Confederația Operatorilor și Transportatorilor cere amânarea TollRo: „Nu poți amenda oamenii pentru un sistem care nu funcționează”
Foto: Envato Elements
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Cuprins
  1. COTAR reclamă lipsa normelor de aplicare
  2. Transportatorii reclamă o creștere de peste 400% a taxei
  3. COTAR cere dialog cu Ministerul Transporturilor

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) cere Guvernului amânarea aplicării sistemului TollRo, care urmează să intre în vigoare la 1 octombrie, la ora 00:00. Transportatorii susțin că sistemul nu este funcțional, perioada de pilotare nu a fost finalizată, iar normele de aplicare nu sunt încă adoptate.

COTAR afirmă că introducerea TollRo în forma actuală poate genera sancțiuni pentru transportatori, deși aceștia nu au control asupra eventualelor defecțiuni ale sistemului.

„De la ora 0:00 intră în vigoare TollRo, deși sistemul nu funcționează și nu a fost finalizată perioada de pilotare, nu s-au remediat erorile și nu se poate garanta funcționarea corectă, atunci când vor fi aplicate amenzi”, susțin reprezentanții organizației într-un comunicat transmis miercuri seara, citat de AGERPRES.

COTAR reclamă lipsa normelor de aplicare

Potrivit transportatorilor, problemele nu sunt doar de natură tehnică. COTAR atrage atenția că legea în baza căreia este introdus sistemul nu are încă toate normele de aplicare necesare.

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„Transportatorii nu știu clar ce obligații au și cum le pot respecta, începând din această noapte, de la ora 0:00, când se lansează oficial TollRo”, se arată în comunicat.

Organizația susține că un sistem de această amploare ar fi trebuit să fie testat, recepționat și validat înainte de a deveni obligatoriu.

COTAR cere, în acest context, adoptarea urgentă a normelor de aplicare și suspendarea amenzilor care ar putea fi generate de eventualele probleme de funcționare ale TollRo.

Transportatorii reclamă o creștere de peste 400% a taxei

COTAR contestă și nivelul tarifului asociat noului sistem. Potrivit organizației, reforma presupune o creștere a taxei de drum de peste 400% față de nivelul actual.

„Tariful nu respectă ce s-a negociat cu asociațiile de profil, iar dialogul social a fost ignorat din nou. O asemenea creștere se va regăsi în costul transportului și, în final, în prețurile plătite de toți românii”, a declarat Vasile Ștefănescu, președintele COTAR, citat în comunicat.

Organizația susține că transportatorii nu ar trebui să suporte amenzi generate de defecțiunile unui sistem pe care nu îl controlează și cere revenirea la tariful negociat cu asociațiile profesionale.

„Din această noapte, de la ora 0:00, transportatorii riscă sancțiuni pentru disfuncționalitățile unui sistem pe care nu îl controlează. Este o situație absurdă și fără precedent: cetățeanul plătește pentru nepregătirea autorităților”, a afirmat Ștefănescu.

COTAR cere dialog cu Ministerul Transporturilor

COTAR solicită Guvernului să respecte principiile Legii dialogului social și cere un dialog imediat cu Ministerul Transporturilor pentru identificarea unei soluții înainte de aplicarea efectivă a sistemului.

Organizația cere, în principal, amânarea aplicării TollRo până când sistemul va fi funcțional și recepționat, adoptarea normelor de aplicare, suspendarea oricăror amenzi legate de funcționarea sistemului și revenirea la tariful negociat cu asociațiile de profil.

„Transportul rutier ține economia în mișcare. Nu poate fi tratat ca o sursă de venit pentru a acoperi lipsa de pregătire a statului. Nu cerem privilegii, cerem bun-simț! Nu poți amenda oamenii pentru un sistem care nu funcționează”, se mai arată în comunicatul COTAR.

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