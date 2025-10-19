Pentru mulți dintre noi, micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, dar găsirea unei opțiuni care să sprijine pierderea în greutate nu este întotdeauna ușoară. Nu există o masă „magică” care să accelereze scăderea în greutate, însă există rețete simple, recomandate de nutriționiști, care pot contribui la un stil de viață sănătos și, pe termen lung, la menținerea unei greutăți optime.

Specialiștii de la Parade au discutat cu nutriționiști acreditați despre rețete de mic dejun pe care le poți prepara cu o seară înainte și care pot fi de ajutor în menținerea unei alimentații echilibrate și în pierderea unor kilograme în plus.

Ovăz „overnight”,un mic dejun simplu și eficient

Tracey Brigman, nutriționist și profesor asociat la University of Georgia, explică că ovăzul „overnight” este o rețetă ușor de preparat seara, cu potențial de a sprijini pierderea în greutate datorită conținutului ridicat de fibre și a capacității de a stabiliza nivelul zahărului din sânge.

„Adăugarea unor ingrediente precum ciocolată sau lapte integral poate crește conținutul de calorii și zahăr. În plus, este posibil să nu existe suficientă proteină în masă (dacă nu adaugi ingrediente bogate în proteine) pentru a te menține sătul. Acest lucru poate crea condițiile pentru a fi flămând și a gusta mai des, ceea ce ar face masa mai puțin eficientă pentru pierderea în greutate”, explică Brigman.

Pentru preparare, tot ce ai nevoie este ovăz și apă sau lapte, la care poți adăuga iaurt grecesc sau pudră proteică pentru un plus de proteine. Amestecul se pune într-un recipient sigur și se lasă la frigider peste noapte. Când este păstrat simplu, ovăzul „overnight” poate contribui la pierderea în greutate dacă este combinat cu mese echilibrate și mișcare regulată, generând un deficit caloric în timp.

„Chiar dacă poți varia ingredientele, tot nu este garantată adecvarea nutrițională [și] alimente diferite conțin vitamine și minerale diferite, așa că cu cât ai mai multă varietate, cu atât este mai probabil să consumi o gamă echilibrată de nutrienți”, adaugă Brigman.

Alte rețete simple recomandate de nutriționiști

Pe lângă ovăzul „overnight”, există și alte rețete recomandate pentru micul dejun care pot sprijini pierderea în greutate. Gianna Totillo, fondatoare a The Diva Dietitian, recomandă budinca de semințe de chia preparată seara, ideală pentru cei care doresc să mănânce porții mai mari, fiind pe bază de plante și bogată în fibre.

„Aceasta este o opțiune excelentă de pregătire a meselor, pentru că o poți face într-un borcan sau recipient seara, oferindu-ți o opțiune rapidă de luat la pachet, și poți pregăti mai multe porții odată, cât ai nevoie”, spune ea.

Mariana Dineen, nutriționist și fondatoare a Elemento Health, recomandă adăugarea de lapte neîndulcit la semințele de chia pentru o textură optimă și un mic dejun sănătos.

Aceste rețete simple și rapide pot fi integrate în rutina zilnică, oferind un mic dejun nutritiv care sprijină menținerea greutății și o alimentație echilibrată.