Ceea ce mănânci la micul dejun poate părea o decizie minoră, dar îți poate influența întreaga zi – fie spre succes, fie spre oboseală, dureri de cap și foame până la ora 11 dimineața.

Medicii, care au adesea programe extrem de încărcate, se bazează pe câteva mic dejunuri sănătoase care îi susțin pe parcursul zilei.

Și există o masă anume care, potrivit today.com, a ieșit în evidență ca preferată printre experții în sănătatea intestinului, oncologie și cardiologie.

Un gastroenterolog explică de ce este benefic terciul de ovăz, la micul dejun

Majoritatea medicilor – din diverse specialități – a spus că mănâncă același lucru la micul dejun: terci de ovăz.

Dar nu orice fel de ovăz – ei preferă fulgii de ovăz tăiați grosier (steel-cut oats), care sunt „bogati în fibre, inclusiv în fibra solubilă beta-glucan”, a explicat dr. Wendy Ho, gastroenterolog și profesor clinic de științe medicale la UCLA David Geffen School of Medicine.

Acest tip de fibră „menține intestinul regulat și previne constipația”, a adăugat Ho.

Deși experții preferă să adauge ingrediente diferite în terciul lor, au existat unele asemănări: semințe de chia, semințe de dovleac, nuci și fructe de pădure sunt alegeri frecvente.

Specialiștii explică de ce contează cu ce combini ovăzul, la micul dejun

Ovăzul tocat grosier, combinat cu nuci, semințe și fructe proaspete sau uscate, oferă o combinație sățioasă și energizantă de fibre, proteine, vitamine și minerale.

„Încerc să consum cât mai multe fibre bune, grăsimi sănătoase din semințe și fitonutrienți buni din fructele uscate”, a spus dr. Jennifer McQuade, profesor asistent și cercetător-clinician în oncologiee, specialist în cancerul de piele, la MD Anderson Cancer Center din Texas.

Cum își prepară un cardiolog ovăzul pentru micul dejun

Poți prepara ovăzul cu orice tip de lapte sau alternativă vegetală preferi. De exemplu, dr. Susan Cheng preferă o băutură vegetală pentru a reduce grăsimile saturate.

Cheng, profesor de cardiologie și director de cercetare în sănătate publică la Smidt Heart Institute din Cedars-Sinai, Los Angeles, își pregătește ovăzul peste noapte cu semințe de chia, fructe congelate sau uscate, nuci și semințe.

Ovăzul este ușor de personalizat, așa că îl poți adapta gusturilor tale și varia rețeta pentru a nu te plictisi. Poți adăuga unturi din nuci sau fructe de sezon: mere sau pere toamna, piersici sau fructe de pădure.

Alternative pentru a introduce în rutina ta un mic dejun sănătos

Deși terciul de ovăz a fost micul dejun cel mai popular în rândul medicilor, au fost menționate și alte opțiuni nutritive.

Așa că, dacă nu ești fan ovăz, nu-ți face griji. Încearcă aceste alternative sănătoase:

Iaurt simplu cu fructe proaspete, de sezon – Adaugă semințe, nuci sau grâu expandat (kamut) pentru un plus de textură și nutrienți. Sau prepară un parfait cu iaurt.

– Adaugă semințe, nuci sau grâu expandat (kamut) pentru un plus de textură și nutrienți. Sau prepară un parfait cu iaurt. Pâine integrală prăjită cu avocado sau unt de arahide – Unii medici o combină cu proteine, precum albușuri sau somon.

– Unii medici o combină cu proteine, precum albușuri sau somon. Smoothie-uri cu fructe, legume, nuci și semințe – Poți adăuga iaurt grecesc simplu sau tofu, pentru extra proteine.

Toate aceste opțiuni combină fibre, proteine și grăsimi sănătoase pentru a-ți oferi sațietate, fără a crește brusc nivelul de zahăr din sânge. În plus, te bucuri și de gust, datorită alimentelor vegetale bogate în nutrienți, precum fructele, semințele și nucile.