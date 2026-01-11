Sărbătorile de iarnă încheiate ne fac să ne întoarcem, cu drag sau nu, la rutina noastră alimentară. Personal, luna decembrie mi se pare că a trecut ca un clipit de câteva ori din gene, foarte rapid. Și întrucât în această perioadă am mâncat mai mult decât eram obișnuită, produse din carne, acum, la început de ianuarie, simt nevoia unei reveniri la produsele mai ușor de digerat.

Kilogramele puse în această perioadă a sărbătorilor nu apar peste noapte și, la fel de important, nu dispar cu diete drastice, ci cu revenirea la rutină.

Ca nutriționist, știu un lucru foarte clar: micul dejun este primul pas spre revenire. Nu trebuie să fie complicat, nu trebuie să fie „perfect”, dar trebuie să fie sățios, gustos și ușor de pregătit.

Sunt trei alimente care, după sărbători și nu doar atunci, nu lipsesc aproape niciodată din micul meu dejun.

1. Oul

De ce îl aleg:

este o proteină completă, foarte bine absorbită;

ajută la controlul apetitului pe parcursul zilei;

stabilizează glicemia după excesele dulci din sărbători;

se gătește rapid: fiert, omletă, ochiuri și este foarte versatil, putând fi combinat atât cu brânză, cât și cu zacuscă, fasole bătută sau guacamole.

2. Iaurtul

Un aliment absolut minunat și versatil. Fie că este mâncat ca atare cu crackers, cu brânză sau cu fructe de pădure, iaurtul este companionul nostru de nădejde atât când stăm acasă, dar și când mergem la școală sau la plimbare. Îl găsim în comerț sub atâtea forme și gusturi încât este imposibil să nu găsim o variantă care ne place.

De ce aleg iaurtul:

aduce proteine ușor digerabile;

susține flora intestinală;

se combină ușor cu alte alimente;

nu necesită gătit;

ajută la hidratare, dând și sațietate în același timp, lucru pe care apa simplă sau ceaiurile nu îl pot face;

ușor de transportat în rucsac, nu necesită ustensile pentru a fi consumat (varianta la sticlă);

aleg iaurturi cu conținut de grăsime între 2-3,5%, astfel încât să nu pierd gustul bun, dar nici să nu aduc un aport mare de calorii.

3. Spreadurile simple: zacuscă, salată de vinete, guacamole, hummus, fasole bătută

După sărbători, nu elimin pâinea și nu fug de carbohidrați. Ce schimb este ce pun pe ei și cantitatea.

Spreadurile simple, din legume sau leguminoase, sunt un element-cheie în micul meu dejun.

Le aleg pentru că:

sunt ușor de pregătit în avans; zacusca și salata de vinete sunt deja pregătite și capsate la borcan;

aduc fibre, sațietate și gust. Diversitatea este foarte bună. Mâncatul sănătos nu trebuie să fie plictisitor și repetitiv;

mă ajută să mănânc “altceva”, dar cu calorii moderate;

sunt mult mai potrivite decât mezelurile și brânzeturile maturate, ce vin cu calorii mult mai multe și contribuie la constipație prin lipsa fibrelor și creșterea timpilor de digestie.

Prefer:

zacuscă (fără exces de ulei);

hummus, preparat rapid din conservă de năut gata fiert și puțin ulei de măsline, condimente pentru hummus, lămâie;

fasole bătută;

guacamole simplu făcut doar din avocado, cherry, lămâie, oregano, ceapă verde sau usturoi.

După sărbători, este important să revenim la o rutină de obiceiuri sănătoase și poate să o urmăm mai îndeaproape, decât să luăm măsuri drastice și să facem eforturi supraomenesti pentru a slăbi. Acestea nu vor putea fi menținute pe termen lung, iar gradul de frustrare și nemulțumire față de propria persoană vor crește și ele exponențial.

Corpul nostru are nevoie de revenire, nu de șocuri. Are nevoie pentru o vreme de mai puțină mâncare decât în perioada sărbătorilor, mai puțin zahăr, sare și grăsimi alimentare. E doar o enumerare de factori ce au contribuit la mica noastră creștere în greutate din ultimele săptămâni.