Dacă privim capitolul alimente ca pe ceva ce ține de strict de utilitate, mâncare devine o simplă rețetă de executat urmând, poate, indicațiile cuiva pe care îl recunoaștem ca având mai mult sau mai puțin autoritate în materie. Dar dacă lărgim câmpul de percepție și privim ceea ce mâncăm ca pe suma unor stări de moment intersectate cu propriul bagaj cultural, masa poate deveni uneori poezie.
E exact metamorfoza unor simple chiftele de conopidă, legumă predilectă a iernii, în poezie a copilăriei și reevocare a trecutului și a familiei așa cum era ea odată prin lentila adultului. E ceea ce face un chef italian de origini siciliene când spune povestea chiftelelor de conopidă trecute prin mâinile și sufletul bunicii, odinioară.
Dacă vrem doar rețeta de chiftele de conopidă, pentru oameni grăbiți, mai jos o posibilă rețetă. Una din infinitele variante ale unui preparat tradițional:
Ingrediente pentru circa 30 de chiftele de conopidă
1 conopidă medie, circa 600 g
1 cartof mediu, circa 150 g (dar merge și fără)
1 ou
2 linguri de pesmet
50 g cașcaval ras
sare, piper, pătrunjel sau cimbru
pentru prăjit sau dat la cuptor:
2 linguri de făină
100 g pesmet
2 ouă (merge și netrecute prin ou, ci doar prin pesmet)
ulei
Un procedeu ca o poveste la gura sobei
Dacă vrem să le face repede, nu avem decât să fierbem rapid în apă sau să sotăm în tigaie conopida și să o amestecăm, mărunțită bine, cu restul ingredientelor. Apoi să dăm formă, să le trecem prin pesmet, după care să le prăjim sau să le coacem în cuptor sau air fryer.
Însă, dacă vrem să păstrăm componenta evocativă a rețetei prezentate de chef Flavio Milton D’Ambrosio, iată mai jos povestea chiftelelor de conopidă de altădată.
„Pe măsură ce apa începea să fiarbă, bucătăria se încălzea, și, odată cu ea, și amintirile, pentru că iarna bucătăriile devin centrul lumii. Afară poate să plouă, dar înăuntru totul se așează în tihnă.