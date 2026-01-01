Barul lounge Constellation, locul în care a izbucnit incendiul soldat cu numeroase victime la Crans-Montana, este situat chiar în inima stațiunii de schi de lux, la doar câteva minute de mers pe jos de stația inferioară a instalației de transport pe cablu care urcă schiorii spre munte, relatează CNN.

Potrivit descrierii de pe site-ul oficial al stațiunii, localul are o capacitate de aproximativ 300 de persoane, la care se adaugă o terasă cu 40 de locuri.

Pe timpul zilei, Constellation funcționează ca o cafenea care oferă cafea și produse de patiserie. De asemenea, localul dispune de două baruri și de o zonă special amenajată pentru fumat shisha, conform informațiilor publicate pe site. Fotografiile din interiorul barului arată un spațiu întunecat, cu aspect de cavernă, dominat de un bar mare, intens luminat, amplasat în centru.

Primele imagini din interiorul barului

Poliția a făcut publice primele imagini realizate după incendiu, care surprind terasa barului Le Constellation.

În imagini se pot vedea scaune, bănci și perne aruncate haotic în interiorul spațiului, semn al violenței incendiului, conform BBC.

Potrivit primelor informații, se crede că focul a izbucnit la un nivel inferior al clădirii.

