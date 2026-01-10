Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, suntem aici să te ajutăm. În această săptămână suntem încă sub spectrul revenirii după sărbători, dar înfruntăm și temperaturile scăzute de afară. Așa că va trebui să păstrăm un chilibru alimentar între lejer și sățios. Și desigur putem face și batch cooking.

Iată ce vă propunem pentru meniul acestei săptămâni:

Luni 12 ianuarie

Pentru micul dejun un suc dezinflamator pentru a ne rezolva problema abdomenului umflat. Pentru prânz o tocăniță cu năut și spanac, iar la cină piept de pui filetat și tras în tigaie cu piure de legume (care poate înlocui cu succes clasicul piure de cartofi).

Marți 13 ianuarie

Dimineața ne preparăm rapid un shake din iaurt (grecesc sau simplu, fiecare cum preferă), câteva fructe roșii și uscate. Iaurtul este un aliment ce stimulează imunitatea, așa că este perfect într-o perioadă cu multe răceli. La prânz pregătim niște chifteluțe la cuptor, le putem adăuga și un sos și de asemenea un piure de legume sau cartofi. Pe seară optăm pentru ceva mai light o salată cu multe frunze, o vinegretă ușoară și bucățele de șuncă sau brânză sau resturi de carne.

Miercuri 14 ianuarie

Rămânem la un mic dejun cu proteine, un ou poșat sau fiert, brânză cottage, câteva roșii cherry și felii de ardei/castraveți. La prânz avem o mâncare de conopidă, o putem prepara veggie sau cu carne de care ne place și o putem lua și la pachet. Iar pe seară ne facem de cartofi și pește în stil german.

Joi 15 ianuarie

Încercăm un mic dejun mai special, un mousse de avocado cu iaurt. La masa de prânz facem un preparat mai consistent, o mâncare de cartofi cu cârnați, să ne încălzească. Punem și-o murătură lângă. Iar pe seară facem câteva vinete umplute cu roșii și gratinate cu brânză.

Vineri 16 ianuarie

Dimineață vom lua un mic dejun frugal, fructe de sezon sau din compot, un pahar de lapte vegetal în care înmuiem fulgi de ovăz. La prânz optăm pentru lasagna gătită simplu, în tigaie. Pe seara ne răsfățam cu o salată caldă cu ton și cartofi dulci.

Sâmbătă 17 ianuarie

La micul dejun ne delectăm cu ceva dulce, pot fi clătite, muffin, brioșe, ideal ar fi să fie fără zahar, cu banane, mere etc. La prânz preparăm o rețetă tradițională de praz cu măsline, dacă vrem și ceva mai proteic facem un muschi de porc la cuptor. Seara putem ciuguli câteva crochete din somon, preparate rapid și gătite mai dietetic la cuptor sau friteuza cu aer cald.

Duminică 18 ianuarie

Pentru micul dejun pregătim o omletă gătită cu unt sau slăninuță de porc și câteva legume proaspete sau o salată lângă. La prânz punem în cuptor niște coaste pe care le gătim slow și le însoțim cu ceva cartofi sau legume la cuptor. Iar seara, ne vom mulțumi cu un chec aperitiv de legume și brânză, în care putem pune orice legume ne plac și avem prin frigider ori cămară.

