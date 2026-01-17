Burta de vită este pe placul est-europenilor și orientalilor, în România ciorba de burtă aflându-se pe lista preparatelor tradiționale, cu care ne lăudăm străinilor. Dar, surpriză!, multora li se pare un aliment ciudat și scârbos, iar dacă știu despre ce e vorba, refuză să o guste.

Nu este și cazul spaniolilor, care îndrăgesc ciorba de burtă și o consumă cu plăcere când sunt în vizită în România sau la prieteni români din Spania, iar secretul acestei „deschideri” către preparatul românesc este că și ei, la rândul lor, gătesc tocăniță de callos, de burtă de vită.

Cum este mâncarea de callos (burtă de vită) a spaniolilor

Se spune că Barcelona este orașul tocănițelor, iar Catalonia, regiunea unde mâncarea fierbe la foc mic ore în șir în oalele bunicilor. Așa a apărut și această mâncărică de burtă, cu care un mic restaurant de la periferia Barcelonei își încântă clienții zilnic.

Și nu doar pe ei, ci și un juriu de profesioniști pe care au reușit să-l convingă că aici se prepară cel mai bun callos din lume. Așa au decis specialiștii, după ce au gustat 10 farfurii din acest preparat pregătite de 10 restaurante.

Rețeta de tocăniță de burtă de vită este cu sos, iar burta pur și simplu ți se topește în gură. Am fost la Restaurantul L’Artesana Santa Eulàlia din marginea Barcelonei pentru că am vrut să văd dacă tocănița pune mai bine în valoare burta de vacă decât ciorba. Iar ce vă pot spune este că mâncarea de aici este genială, poate pentru unii puțin cam grea sau cam grasă, dar nici ciorba de burtă nu e chiar pentru dieta de început de an. În rest, fiecare cu farmecul său, n-au nicio legătură una cu alta.

Partea cea mai rea este că mănânci și o grămadă de pâine pe lângă, nu doar pentru că e proaspătă și bună, ci și pentru că nu te înduri să lași niciun strop din sosul delicios în farfurie.

Restaurantul e micuț, intim, ești servit repede ca să mănânci și să vină altul să-ți ia locul, cred că vând sute de porții la fiecare prânz deși are doar câteva mese. Dar gustul și renumele (la spanioli recomandarea din gură în gură funcționează mai ceva ca social media) vând.

Vă las mai jos o rețetă de callos, dacă sunteți curioși să faceți o încercare, nu e cea de la L’Artesana Santa Eulàlia, pentru că (normal) o țin secretă, dar nici rea n-o să iasă. Iar dacă ajungeți prin Barcelona și vreți o mâncare adevărată, de-a localnicilor, nu încropeli scumpe pentru turiști, nu ratați un prânz la L’Artesana Santa Eulàlia din Hospitalet.

Rețetă de tocăniță de burtă de vacă în stil spaniol

Ingrediente

1 kg burtă de vită (fiartă și curățată)

Opțional și o bucată de afumătură

2 cepe medii

3 căței de usturoi

2 ardei roșii uscați sau 2 lingurițe de boia afumată

1 foaie de dafin

1 linguriță de boia dulce

1 pahar de vin

1 litru de supă de vită (sau apă de la fiertul burții cu afumătura)

Ulei de măsline extra virgin

Sare și piper negru măcinat

Un borcan mare de năut fiert.

Preparare

Într-o oală mare, fierbe burta curățată cu bucata de afumătură. Burta trebuie să fie pătrunsă, fiartă. Deci las-o la foc mic atât cât e nevoie. Într-o altă oala încăpătoare, încălzește uleiul de măsline la foc mediu. Adaugă ceapa și usturoiul tocate mărunt. Amestecă constant până când ceapa devine translucidă, iar usturoiul începe să se rumenească. Adaugă ardeii uscați sau boiaua afumată, boiaua dulce și foaia de dafin. Gătește câteva minute pentru ca aromele să se întrepătrundă, cu grijă să nu le arzi. Pune în oală burta fiartă tăiată bucățele. Amestecă bine toate ingredientele. Toarnă vinul alb și lasă-l să fiarbă câteva minute până când alcoolul se evaporă complet. Adaugă supa de vită și condimentează cu sare și piper după gust. Acoperă și lasă să fiarbă la timp de aproximativ o oră, sau până când burta este complet fragedă și sosul a devenit gros și legat. Când este gata, ia oala de pe foc și lasă mâncarea să se odihnească timp de 10 minute înainte de a o servi fierbinte, cu pâine proaspătă alături și un pahar de vin roșu, sec.

