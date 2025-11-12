Rețete

Îți place sosul de pesto? Iată 5 idei de mic dejun în care îl poți integra: de la tartine cu ou poșat la clătite sărate cu ricotta

pesto mic dejun Foto: Pixabay

Dacă îți place gustul intens al busuiocului și aroma ușor picantă a parmezanului din sosul de pesto, să știi că îl poți transforma în ingredientul secret al unui mic dejun rapid și savuros. Folosirea pesto-ului nu ar trebui limitată la paste. Acest sos se potrivește perfect și în combinații simple, ideale pentru începutul zilei.

Versatil și cu un gust intens, sosul de pesto poate transforma orice mic dejun banal într-o masă plină de savoare. Poți folosi variante clasice cu busuioc sau încerca alternative cu leurdă, rucola, pătrunjel ori coriandru.

1. Tartine calde cu ou poșat și pesto

Pune o linguriță de pesto pe o felie de pâine prăjită, adaugă un ou poșat deasupra și presară parmezan ras. Este o combinație cremoasă, bogată în proteine și foarte ușor de făcut.

2. Omletă cu legume și pesto

În loc să adaugi sare sau ierburi aromatice, pune o lingură de pesto direct în compoziția de ouă. Îi va da o culoare frumoasă, un gust complex și o notă de prospețime, mai ales dacă adaugi și legume de sezon.

3. Sandwich cu mozzarella, roșii și pesto

Unge o chiflă sau o felie de focaccia cu pesto, adaugă felii de mozzarella și roșii, iar la final, stropește cu puțin ulei de măsline. Poți încălzi totul în tigaie sau în sandwich-maker pentru un gust mai intens. Pun pariu că te va duce cu gândit fix la Italia.

4. Toast cu avocado și pesto

Pisează avocado, amestecă-l cu o linguriță de pesto, apoi întinde pe o felie de pâine integrală. Completează cu semințe sau un ou fiert moale pentru un plus de sațietate.

Foto caracter ilustrativ / Sursa foto: PXhere
5. Clătite sărate cu pesto și ricotta

Umple clătitele sărate cu un amestec de ricotta și pesto, rulează-le și încălzește-le ușor la cuptor. Poți adăuga și spanac sau dovlecei rași pentru un plus de textură.

 

