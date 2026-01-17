Ianuarie vine, pentru mulți oameni, cu un amestec de vinovăție, oboseală și dorința de a „repara rapid” excesele din perioada sărbătorilor. După mese bogate, program haotic de somn și multă mâncare emoțională, tentația dietelor drastice este mare. Totuși, nutriționistul Tania Fântână atrage atenția că începutul de an nu ar trebui să fie un moment al restricțiilor extreme, ci al recalibrării.

„Corpul nu are nevoie de pedepse după sărbători. Are nevoie de predictibilitate și echilibru”, explică specialista, subliniind că așa-numitul „reset de ianuarie” nu înseamnă să mănânci foarte puțin, să elimini categorii întregi de alimente sau să încerci să „repari” în câteva zile ceea ce s-a acumulat în luni.

În schimb, resetul real presupune revenirea la lucruri simple și sustenabile: aprovizionare corectă la final de săptămână, listă de cumpărături, un minim de gătit acasă și reducerea gustărilor haotice, mai ales seara. Structura meselor, organizarea și ascultarea semnalelor corpului sunt esențiale pentru a crea un ritm care poate fi menținut pe termen lung.

Unul dintre cei mai importanți pași este revenirea la mese regulate. Trei mese pe zi, la ore relativ fixe, fără ronțăieli continue, pot reduce pofta de dulce, stabilizează energia și scad mâncatul emoțional. Perfecțiunea nu este necesară, iar micile plăceri pot exista ocazional, ca excepție, nu ca regulă, spune Tania Fântână.

Un rol-cheie îl are și micul dejun. Un mic dejun echilibrat trebuie să conțină proteine, grăsimi bune și fibre și să fie suficient de consistent. Cafeaua băută pe fugă, covrigul sau smoothie-ul doar din fructe nu pot înlocui o masă completă și pot accentua dezechilibrele alimentare pe parcursul zilei.

Nutriționistul mai subliniază că dietele drastice de început de an eșuează frecvent pentru că pornesc din vinovăție și frustrare, nu din blândețe și realism. Când corpul este supus foamei constante și regulilor rigide, intră în stare de alertă, iar slăbitul devine dificil. Scăderea sănătoasă în greutate apare atunci când mesele sunt regulate, mâncarea este suficientă, iar relația cu alimentația este una echilibrată.

Resetul din ianuarie nu este doar alimentar, ci și emoțional. Asta înseamnă să eviți cântărirea obsesivă, să nu te pedepsești pentru ce ai mâncat și să nu amâni schimbările „de luni”. Pentru majoritatea oamenilor, revenirea la o alimentație normală duce natural la reducerea retenției de apă, la o digestie mai bună și la recâștigarea energiei, fără detoxuri agresive sau diete extreme.