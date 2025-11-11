Alergatul după slăbire rapidă, visul de a arăta ca un manechin peste noapte sunt sarcini imposibile care par realizabile doar în reclame minune și postări mincinoase de pe rețele sociale. În realitate, obezitatea nu se datorează doar mâncării ci și altor factori care ne afectează atât corpul, cât și mintea. Și este bine să ne autoevaluăm și să fim mai îngăduitori cu noi înainte de a luat decizii drastice.

Sănătatea noastră depinde de o mulțime de factori, alimentație corectă, mișcare adaptată, odihnă suficientă și hidratare. Fiecare contează în felul lui, dar împreună pot transforma complet starea fizică și mentală a unei persoane.

Nutriționistul spaniol Pablo Ojeda este un exemplu viu al acestei transformări. Cândva, el cântărea 138 de kilograme și se confrunta cu două dependențe. Astăzi, este un profesionist respectat în domeniul nutriției, prezent în emisiuni TV, invitat la radio și urmărit de peste 200.000 de oameni pe rețelele sociale, notează ABC.

Cum s-a autoconvins să-și schimbe viața

Pablo Ojeda recunoaște că, la un moment dat, simțea că viața lui nu mai are nicio direcție. „Aveam două dependențe și o greutate care îmi afecta nu doar sănătatea, ci și stima de sine. Credeam că nu voi putea ieși din acel cerc vicios”, mărturisește el.

Totul s-a schimbat când a decis să ceară ajutor și să-și transforme complet stilul de viață. Alimentația, mișcarea și terapia l-au ajutat să depășească acea etapă întunecată. Astăzi, spune că este „liber și fericit” și își folosește experiența pentru a inspira și alte persoane care se confruntă cu probleme similare.

„Cântăream 138 kg, aveam două dependențe și credeam că viața mea nu avea ieșire. Astăzi sunt nutriționist, dar cel mai important sunt liber și fericit. Acestea sunt lecțiile pe care le-am învățat.”

7 sfaturi care te-ar putea ajuta să îți schimbi viața

Pe rețelele sale sociale, nutriționistul a împărtășit o listă de lucruri care l-au ajutat să își reconstruiască viața pas cu pas.

Oamenii vin și pleacă și asta este în regulă. Acceptarea schimbării și a pierderii este o formă de libertate. Dieta nu înseamnă doar ceea ce mănânci.Pune pe listă și ceea ce citești, ce gândești, ce simți și cu cine îți petreci timpul. Pentru a fi fericit, va trebui să dezamăgești unele persoane. Nu poți mulțumi pe toată lumea și nici nu trebuie să o faci. Nu permite ca respingerea din partea altora să te ducă spre auto-respingere. Învață să te accepți chiar și atunci când ceilalți nu o fac. Ești responsabil de propriul tău viitor. Nimeni nu va face nicio schimbare pentru tine și în locul tău. Calitatea valorează mai mult decât cantitatea, atât în alimentație, cât și în relații, muncă sau odihnă. Dacă eu am putut să scap de obezitate și de dependențe, și tu poți. Orice poveste poate fi rescrisă, pas cu pas.

De ce mesajul său a devenit viral

Povestea lui Ojeda a atins mii de oameni care se confruntă cu probleme de greutate sau cu dependențe. Într-o lume în care rețelele sociale promovează perfecțiunea, o declarație corectă și simplă face toți banii. „Schimbarea începe cu tine”, spune el și pare să reușească să convingă destui din cei care îl urmăresc.

Prin mesajele sale, nutriționistul le reamintește celor care au încredere în el că sănătatea nu se rezumă la ce arată cântaruk, ci la echilibrul interior, la încredere și la capacitatea de a continua chiar și atunci când pare imposibil.

O poveste despre curaj și transformare

Pablo Ojeda a transformat o criză personală într-o lecție de viață, pe care a ales să o promovează. Ceea ce descrie el este o viziune integrată asupra sănătății, una în care nutriția, mișcarea, odihna și echilibrul emoțional merg mână în mână. „Schimbarea reală începe atunci când nu mai cauți scuze, ci soluții”, spune nutriționistul, iar ceea ce trebuie să fim conștienți în fiecare zi este că o schimbare începe cu primul pas. Dacă îl facem ceilalți vor veni mai ușor.