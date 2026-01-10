Nu există sărbătoare sau duminică în familie fără prăjituri, iar ideal este să fie făcute în casă, fără e-uri, fără coloranți, doar după rețetele și tradițiile noastre de familie (sigur avem toți câteva prăjituri preferate pe care le făceau mama și bunica). Caietul de rețete al bunicii, scris buchisit și cu pagini îngălbenite și pătate, rămâne cea mai sigură sursă de inspirație. Eu am un astfel de caiet, e scris de mama după caietul socrei ei, bunica mea, și mereu testez sau reinterpretez rețetele de acolo. Tot din vechiul caiet de rețete vă fac și aceste propuneri pentru un platou minunat de prăjituri asortate tradiționale.

1. Amandina, cea mai iubită prăjitură românească

Amandina este prăjitura preferată a celor care adoră ciocolata intensă și siropul generos.

Ingrediente: Pandișpan de cacao (ouă, zahăr, făină, cacao). Sirop: apă, zahăr, esență de rom. Cremă: unt, zahăr pudră, cacao, gălbenușuri.

Mod de preparare: Coace un pandișpan și taie-l în două. Însiropează bine ambele straturi cu siropul de rom răcit. Întinde crema de unt între blaturi și deasupra. Porționează în cuburi mici și glazurează-le cu ciocolată topită sau fondant de cacao.

2. Alba ca Zăpada, fresh și cu gust proaspăt de lămâie

O prăjitură fină care are nevoie de o noapte de odihnă pentru ca foile să se frăgezească perfect.

Ingrediente: Foi: făină, ulei, lapte, zahăr, bicarbonat stins sau amoniac. Cremă: lapte, făină (sau griș), zahăr, unt, coajă și suc de lămâie.

Mod de preparare: Coace 3-4 foi subțiri pe dosul tăvii (câteva minute fiecare). Prepară crema fierbând laptele cu zahărul și făina până se îngroașă, apoi încorporează untul și lămâia. Umple foile cu crema caldă și lasă prăjitura până a doua zi.

3. Prăjitura Carpați, foi și caramel

Este o prezență spectaculoasă pe orice platou de prăjituri asortate datorită formei sale triunghiulare unice.

Ingrediente: Foi: ouă, zahăr, ulei, făină. Cremă: zahăr (caramel), făină, lapte, unt, cacao.

Mod de preparare: Coace 8-10 foi subțiri. Pentru cremă, caramelizează zahărul, stinge-l cu lapte, fierbe crema fină, apoi adaugă untul. Alternează foile cu crema, lasă-le măcar câteva ore, apoi taie fâșii late și secționează-le pe diagonală pentru a forma triunghiuri. Glazurează marginile cu ciocolată.

4. Ișler cu nucă, o prăjitură fină din Ardeal

Ingrediente: Aluat: făină, unt, nucă măcinată, zahăr. Cremă: ciocolată topită amestecată cu unt sau gem de caise.

Mod de preparare: Frământă un aluat fraged, întinde-l și decupează cercuri mici. Coace-le până devin aurii. Lipsește câte două cercuri cu crema de ciocolată sau gem. La final, scufundă partea de sus a ișlerului în glazură de ciocolată neagră.

5. Mini-savarine, însiropate și cu gust de rom

Aluatul dospit se coace cu răbdare și se însiropează pentru a se topi în gură, iar gustul de rom, frișcă naturală și jeleu de căpșuni este „curcubeu pe cerul gurii”.