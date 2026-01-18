Cred că răspunsul depinde de zona geografică din care provenim și de moștenirea culinară pe care o avem de acasă.

Mulți am fost obișnuiți cu ciorbele acre ale mamei și probabil atunci când ne gândim la mâncare de confort ne gândim la o astfel de ciorbă.

Supele cremă au intrat ceva mai târziu în obișnuința noastră și sunt foarte iubite de persoanele mai tinere și de adolescenți.

Personal, iubesc ciorbele acre, pline de multe, multe legume, ciorbele mai dense ca și conținut de carne slabă și legume. Fără adaos de smântână și gătite cu bulion sau suc de roșii, borș, leuștean.

Care este diferența dintre supă și ciorbă?

Supa

are, de obicei, gust neutru, dulceag

nu este acră

poate fi clară sau cremă

se bazează pe legume, carne, oase, apă

uneori este pasată (supă cremă)

Știu că multe persoane scot legumele din supă după ce au fiert. Rugămintea mea este să consumați totuși acele legume, fie ca piure, fie ca gustare sau odată cu supa.

Ciorba

este acrișoară (borș, zeamă de lămâie, oțet, corcodușe)

conține adesea mai multe legume

poate avea carne, pește sau leguminoase

este specifică bucătăriei tradiționale românești

Diferența principală este agentul de acrire, nu valoarea nutrițională de bază.

Diferențe nutriționale între supă și ciorbă

Din punct de vedere nutrițional:

ambele pot fi foarte sănătoase și opțiuni bune și dietetice de consum

conținutul depinde de:

– cantitatea de legume

– tipul de proteină/carne

– grăsimi adăugate

– adaosuri (smântână, ouă, rântaș)

Ciorba are un mic avantaj digestiv, acrirea:

stimulează secreția de enzime digestive și tocmai de aceea ciorbele de porc se acresc, ca să ușureze digestia grăsimilor

poate ajuta digestia proteinelor

poate ajuta digestia proteinelor este mai sățioasă pentru unele persoane, corpul primind mai mulți stimuli gustativi deodată, cantitatea consumată din alimentul respectiv scade

Supa este adesea mai ușor de digerat.

Mai ales: supele clare, supele de legume, supele din oase.

Sunt potrivite pentru:

digestie sensibilă

perioade de convalescență

cină ușoară

Care este mai sănătoasă: supa sau ciorba?

Răspunsul corect este: depinde cum este gătită și ce ingrediente adăugăm.

O ciorbă bogată în legume, cu carne slabă, fără rântaș, cu puțină smântână sau deloc, este la fel de sănătoasă ca o supă bună.

O supă cu multe legume, cu proteină, fără exces de grăsimi, este o masă excelentă și contribuie foarte mult la hidratarea noastră.

Grăsimile și făinoasele adăugate sunt practic singurele ingrediente care pot face o supă sau o ciorbă nesănătoase.

Ce poate face supa sau ciorba mai puțin sănătoasă?

1. Rântașul

adaugă calorii inutile. Dacă ingredientele adăugate, carnea și legumele, sunt proaspete, chiar nu este nevoie de artificii în gătitul lor

crește conținutul de grăsimi

crește conținutul de grăsimi îngreunează digestia, nu multă lume putând să digere fără probleme făina prăjită

2. Smântâna în exces

crește mult aportul caloric. Dacă țineți neapărat la acel aspect albicios al ciorbei sau supei, puteți adăuga iaurt grecesc

poate accentua refluxul la persoanele ce au această afecțiune digestivă

poate fi greu de digerat seara, prin prisma grăsimilor ce prelungesc timpul de digestie al mesei

3. Carnea foarte grasă

porc gras sau părți grase de la păsări

cârnați

afumătură grasă

cresc inflamația și încetinesc digestia

4. Multă sare

favorizează retenția de apă

crește tensiunea arterială

afectează echilibrul electrolitic

Supa sau ciorba ajută la slăbit?

Da, dacă:

conțin multe legume

au proteină

nu sunt îngroșate cu făină sau cartofi în exces

nu mâncăm în exces la restul meselor

Beneficii:

volum mare, calorii puține. O supă/ciorbă te satură rapid și te încălzește, mai ales în acest anotimp geros

sațietate crescută, dacă au și o bază proteică adecvată

hidratare

Sunt excelente în perioadele de reglare a greutății.

Când este mai dietetic să mănânci supă sau ciorbă: la prânz sau la cină?

La prânz, ideală dacă este mai consistentă, poate conține carne și carbohidrați (cartof, orez, paste făinoase), susține energia pentru restul zilei.

La cină, mai dietetic este: supa de legume, ciorba ușoară, fără smântână, porție moderată și nu însoțită de un fel 2.

Seara, supele ușoare ajută digestia și somnul.

Nu ocoliți supele sau ciorbele, fie că le gătiți acasă pe gustul vostru, fie că le comandați sau le cumpărați din comerț.