În 2026, iubitorii de călătorii gastronomice au un nou ghid de inspirație: Michelin a publicat lista celor mai interesante 16 destinații culinare ale anului, iar selecția cuprinde atât orașe istorice din Statele Unite, cât și regiuni spectaculoase din Europa și Asia, conform CNN.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

În contextul aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite, orașele Boston și Philadelphia au fost incluse pe lista Michelin datorită scenei culinare efervescente și a tradiției gastronomice tot mai bine valorificate. De asemenea, celebra rută Route 66, care împlinește 100 de ani, se reinventează: numeroase moteluri și restaurante aflate de-a lungul celor 3.939 de kilometri sunt renovate și pregătite pentru un nou val de turiști gurmanzi.

Sudul Statelor Unite este, la rândul său, un punct important pe harta gastronomiei mondiale. Michelin menționează nu mai puțin de 159 de restaurante selectate în state precum Georgia, Carolina de Nord sau Tennessee. Tot în SUA, ghidul recomandă și un itinerar culinar în Florida, unde zone precum Greater Fort Lauderdale, The Palm Beaches și St. Pete-Clearwater devin repere gastronomice în plină expansiune.

Dolomiții, Veneția și Coasta Amalfitană, locații din Italia aflate pe lista Michelin

Europa este bine reprezentată în selecție. Italia strălucește prin două zone majore: Dolomiții, unde infrastructura nouă și bucătăria alpină ambițioasă sunt impulsionate și de Jocurile Olimpice de iarnă, și destinații deja celebre precum Veneția și Coasta Amalfitană, care primesc o notă suplimentară de rafinament prin hotelurile Orient Express și noile trenuri gourmet de lux.

Lista continuă cu Cehia, inclusiv orașul balnear Karlovy Vary, aflat în patrimoniul UNESCO, Polonia, unde Wroclaw devine un magnet culinar, dar și Cappadocia din Turcia, cu nu mai puțin de 18 restaurante incluse în Ghidul Michelin, într-un decor spectaculos, aproape ireal.

Arabia Saudită intră pe lista Michelin odată cu lansarea propriului ghid, iar regiunea Jiangsu din China este lăudată ca fiind una dintre cele mai rafinate destinații culinare ale țării, cu o cultură gastronomică sofisticată și prețuri considerate accesibile.

Filipine încheie selecția prin orașele Manila și Cebu, care se impun ca centre ale unei scene culinare vibrante, diversificate și în plină afirmare.

Locații mai puțin tipice

Pe lângă recomandările gastronomice, materialul CNN aduce în atenție și alte subiecte de travel cu puternică încărcătură istorică și emoțională. Printre ele se află „Wolf’s Lair”, fostul cartier general secret al lui Adolf Hitler din nord-estul Poloniei, transformat astăzi în muzeu, dar și „Grünes Band”, o rezervație naturală spectaculoasă situată pe fosta graniță dintre Germania de Est și Germania de Vest.

Tot la capitolul destinații ieșite din tipare se află și Valea Pankisi din Georgia, o regiune asociată în trecut cu tensiuni și controverse, dar care începe să atragă tot mai mulți turiști.

În Statele Unite, atenția este atrasă și de „Lord Baltimore Hotel”, considerat de mulți drept una dintre cele mai „bântuite” clădiri din țară. „Sunt aici”, spune un angajat al hotelului, în timp ce personalul vorbește despre numeroase „spirite ospitaliere” care ar bântui coridoarele, unele dintre întâmplări fiind surprinse chiar de camerele de supraveghere.