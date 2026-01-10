Un produs bogat în proteine ar putea fi considerat un fel de „Ozempic natural”. Mai multe studii sugerează că, dacă este consumat înainte de anumite mese, poate imita unele efecte ale celebrului medicament pentru slăbit, arată NY Post. Chiar dacă nu este la fel de puternică precum medicamentele din clasa GLP-1, proteina din zer ajută la instalarea senzației de sațietate și la reglarea răspunsului insulinic. Mai multe teste clinice au arătat că un shake cu proteină din zer, consumat înainte de masă, îmbunătățește nivelul glicemiei. Efectul a fost observat la persoane cu diabet de tip 2 sau obezitate.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Un studiu de mici dimensiuni a indicat rezultate similare. Participanții care au băut shake-uri înainte de micul dejun și prânz au avut valori mai mici ale zahărului din sânge. De asemenea, pofta de mâncare a scăzut. Aceste două efecte sunt esențiale pentru pierderea în greutate. Momentul administrării s-a dovedit important.

Dimineața, efecte mai puternice asupra glicemiei

Cercetătorii au observat un impact semnificativ asupra nivelului de glucoză dimineața. Până la prânz, apetitul participanților a fost moderat redus.

Proteina din zer este un produs secundar al procesului de fabricare a brânzei. Este folosită frecvent în suplimentele pentru sportivi și persoane active. Studiile arată că ajută la creșterea masei musculare și a forței. În același timp, stimulează eliberarea hormonului GLP-1, care este un hormon intestinal care induce senzația de sațietate. El reduce aportul caloric și scade pofta de mâncare. Medicamente precum Ozempic funcționează prin imitarea acestui hormon. Ele reglează glicemia și favorizează scăderea în greutate.

Beneficii, dar și posibile efecte adverse

Deși sunt eficiente, medicamentele GLP-1 pot provoca efecte neplăcute. Printre ele se numără eructațiile cu miros de sulf sau modificările faciale cunoscute drept „fața Ozempic”. Proteina din zer nu este lipsită de riscuri. Unele persoane pot avea balonare, crampe sau disconfort digestiv. Cei alergici la lapte pot dezvolta urticarie, erupții cutanate sau umflături. Specialiștii recomandă prudență și testarea toleranței individuale.

Există mai multe tipuri de proteină din zer. Cele mai comune sunt concentratul, izolatul și hidrolizatul. Hidrolizatul este predigerat și se absoarbe rapid. Izolatul are o concentrație mare de proteină. Concentratul este cel mai puțin procesat. Alegerea depinde de obiectivele fiecărei persoane. Contează nivelul de activitate, toleranța digestivă și bugetul.

Un sprijin, nu un substitut medical

Specialiștii subliniază că proteina din zer nu înlocuiește tratamentele medicale. Ea poate fi un instrument util într-un stil de viață echilibrat. Consumul înainte de micul dejun și prânz poate ajuta la controlul apetitului. Poate contribui și la stabilizarea glicemiei, dar rezultatele variază de la o persoană la alta. Consultarea unui medic sau nutriționist rămâne esențială, mai ales pentru persoanele cu afecțiuni metabolice.