Combinatii de mic dejun care, deși par sănătoase, îți pot îmbolnavi ficatul și intestinele / Dr. Răzvan Vintilescu: „Ouăle prăjite cu bacon sunt un duet de infarct matinal, iar dulciurile și cafeaua cresc riscul de rezistență la insulină și gastrită cronică”

O seamă de combinații alimentare de mic dejun par perfect sănătoase dar, în realitate, ele fac mult rău organismului. „Dulciurile și cafeaua sunt ca un pumn în ficat și pancreas, iaurtul cu fructe proaspete este un sabotaj la nivel bacterian, laptele cu banana este un cocktail pentru digestie leneșă, pâinea cu gem este un desert mascat iar ouăle prăjite cu bacon sunt un duet de infarct”, a declarat, pentru G4Food, dr. Răzvan Vintilescu, medic specialist medicină de familie.

Din experiența sa clinică, dr. Vintilescu a alcătuit un veritabil top al păcatelor digestive pe care le vede zilnic la cabinet.

„Luate separate, multe alimente sunt benefice pentru organism, dar în urma combinării lor nefericite devin dăunătoare. Trebuie înțeles că ceea ce bagi în gură contează enorm nu doar prin ceea ce este fiecare aliment în sine, ci și cu ce vine la pachet. Multe combinații ce par sănătoase ajung să-ți îmbolnăvească ficatul și intestinele sau să-ți streseze pancreasul”, explică medicul.

Laptele cu banane, un… puzzle imposibil pentru stomac

„Pe hârtie totul sună sănătos. Laptele are calciu și proteine, în timp ce bananele sunt bogate în potasiu. Dar, când combini aceste două alimente, stomacul tău primește pun puzzle imposibil. Laptele are proteine și grăsimi care cer o digestie lentă, în timp ce banana vine cu zaharuri rapide, iar corpul nostru nu mai știe dacă să grăbească digestia pentru banană sau să o încetinească pentru lapte”, spune dr. Vintilescu.

Astfel, potrivit acestuia, rezultatul este că, după un astfel de mic dejun, ne balonăm, apare o senzație de greutate, gaze, diaree ușoară sau constipație.

„O astfel de combinație alimentară de mic dejun, consumată frecvent, pe termen lung, poate duce la disbioză intestinală, adică o floră bacteriană care o ia razna și pot apare probleme de absorbție sau chiar intoleranță la lactoză”, explică, pentru G4Food, medicul.

Cafeau și dulciurile dau pancreasului o misiune imposibilă

Multe persoane asociază, la micul dejun, o gustare dulce, alături de cafea. În opinia dr. Vintilescu, această combinație este greșită: „Cafeaua stimulează eliberarea de acid gastric și accelerează digestia, dar combinată cu dulciuri dă pancreasului o misiune imposibilă: să gestioneze valul de zahăr, exact când stomacul este pus pe goană. Așa apar palpitațiile, refluxul gastroesofagian, hipoglicemia reactivă – adică după ce glicemia îți urcă la cer scade brusc. Pe termen lung, un astfel de obicei alimentar – combinația de cafea cu dulciuri – crește riscul de rezistență la insulină, de epuizare a pancreasului și chiar de gastrită cronică, din cauza stimulării excesive cu acid”.

Ouăle prăjite cu bacon, risc de infarct

„Cu mulți ani în urmă, ouăle prăjite cu bacon era o combinație considerată un mic dejun hrănitor și sățios, menit să îți țină de foame poate chiar întreaga zi. În timp, cercetările au dovedit că un astfel de meniu crește colesterolul și contribuie substanțial la depunerea de plăci de aterom pe artere. Grăsimile saturate din bacon și ouăle prăjite, mai ales în ulei, cresc nivelul de LDL – colesterolul «rău», declanșând procese inflamatorii în vasele de sânge”, afirmă medicul.

După un astfel de mic dejun vei avea reflux acid, vei simți greutate și o stare de somnolență. Dacă vei mânca frecvent această combinație – ouă prăjite cu bacon – colesterolul va crește, vei dezvolta hipertensiune, iar riscul de ateroscleroză și boli cardiovasculare va fi sporit.

Iaurtul cu fructe crește riscul de infecții intestinale

O altă combinație de mic dejun, aparent sănătoasă, este cea de iaurt cu fructe proaspete. „Iaurtul, cu probioticele lui, vrea să ajute organismul, dar fructele proaspete, cu zaharurile și acizii lor, fermentează rapid în stomac, iar acest proces tulbură flora intestinală și neutralizează o parte din probioticele din iaurt. Astfel, apar balonarea și crampele intestinale. Pe termen lung, un astfel de mic dejun crește riscul de disbioză intestinală și poate favoriza apariția candidozei sau a altor infecții intestinale”, mai explică dr. Răzvan Vintilescu.

Pâinea cu gem, un mic dejun de coșmar pentru pancreas

Visul copilăriei multora dintre noi, pâinea cu gem nu este, nici pe departe, un mic dejun sănătos pentru organism. „Combinația de carbohidrați rafinați din pâinea albă cu zaharurile simple din gem este un coșmar pentru pancreas. Ea produce un vârf glicemic, iar la una-două ore după ce ai mâncat, o scădere la fel de bruscă a glicemiei. Te vei simți lipsit de energie, obosit, nervos și, destul de rapid, înfometat din nou. Cine adoptă, pe termen lung, un astfel de mic dejun, riscă să dezvolte rezistență la insulină, diabet tip II și obezitate”, spune medicul.

Prin urmare, dacă vrei să-ți păstrezi ficatul, pancreasul, inima și stomacul sănătoase, renunță la astfel de combinații alimentare la micul dejun sau, cel puțin, consumă-le foarte rar.