Starbucks Spania a lansat o nouă surpriză colecționarilor și iubitorilor de cafea: Freddie, considerată deja drept cea mai drăgălașă cană a sezonului. Crăciunul se apropie și o astfel de cană este un produs adorabil pentru un cadou.

Potrivit anunțului oficial publicat de Starbucks Spania pe pagina sa de Facebook, noul produs este disponibil pentru o perioadă limitată în acces anticipat exclusiv pentru membrii programului de fidelitate Starbucks Rewards.

O lansare exclusivă pentru comunitatea Starbucks Rewards

Iubitorii brandului care fac parte din programul de loialitate pot achiziționa cana Freddie înainte de lansarea sa oficială pentru publicul larg, direct din cafenelele participante.

Este disponibilă exclusiv prin aplicația sau cardul Starbucks Rewards.

Produsul este disponibil în ediție limitată, în magazinele din Spania, în limita stocului disponibil în locații.

Lansarea se înscrie în seria de ediții speciale și accesorii de colecție lansate de Starbucks pentru a-și recompensa cei mai fideli clienți, oferindu-le prioritate la achiziția celor mai populare produse din noul sezon.