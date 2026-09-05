Produsele intens procesate pot deveni o problemă atunci când ajung să formeze baza alimentației. Dr. Cătălina Hogea atrage atenția că procesarea poate afecta conținutul nutritiv al alimentelor, iar produsele cu mulți aditivi nu ar trebui să înlocuiască mesele obișnuite.

„Cu cât un aliment este mai intens procesat, nu îi știm calitatea”, explică medicul psihiatru. În cazul produselor ultraprocesate, poate deveni dificil de evaluat cât de multe proteine, vitamine și minerale mai oferă acestea organismului.

Procesarea poate afecta anumite componente nutritive, iar în unele produse sunt adăugați potențatori, conservanți sau coloranți.

Dr. Hogea amintește și de cercetări privind coloranții alimentari și atenția copiilor, despre care spune că indică anumite influențe importante. În același timp, medicul subliniază că nu consumul ocazional al unui produs procesat este problema principală.

Diferența o face baza alimentației. Un produs dulce sau intens procesat consumat din când în când nu schimbă singur starea de sănătate, însă efectele unui stil alimentar dezechilibrat se pot acumula în timp.

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„Schimbările se produc lent, se produc în timp”, explică medicul, în cadrul podcastului „Fântâna de sănătate”.

De aceea, modificarea alimentației poate fi utilă chiar și după ani de obiceiuri mai puțin sănătoase, însă schimbarea nu poate șterge peste noapte efectele unei perioade îndelungate de alimentație dezechilibrată.

Interviul complet cu dr. Cătălina Hogea, medic primar psihiatrie, poate fi urmărit pe G4Food, în podcastul „Fântâna de sănătate”, o producție moderată de nutriționistul Tania Fântână.