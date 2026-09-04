Mi-era dor de o ciorbă românească. Mai ales de una mai „dietetică”, cu carne slabă, multe legume, dar și cu gust bun și suficient de sățioasă să nu-ți mai trebuiască alt fel de mâncare. Cred că m-a inspirat articolul Taniei Fântână, care recomanda supele și ciorbele, dar nu pe cele care sunt „apă chioară”. Așa că ne apucăm de gătit această ciorbiță din felii de piept de curcan și legume din belșug.
Foto: G4Food
Ingrediente pentru ciorbă de curcan cu legume
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Piept de curcan: 400 – 500 g (tăiat feliuțe subțiri)
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Fidea subțire: 50 g
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Bulion de roșii: 3-4 linguri
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Ulei: 2-3 linguri (de măsline extravirgin)
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Ceapă: 1 bucată
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Morcov: 1 bucată
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Rădăcină de țelină: 1/4
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Ardei verde: 1 bucată
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Ardei roșu copt: 1 mare
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Leuștean proaspăt: 1 legătură sau 2-3 linguri din borcan
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Sare, piper, boia dulce: după gust
Preparare pas cu pas
- Toacă mărunt ceapa, morcovul, țelina și ardeiul verde. Le poți da și pe răzătoare (ori la robot/blender).
- Călește-le cu 2-3 linguri de ulei de măsline timp de câteva minute, până când se înmoaie ușor și își eliberează aromele.
- Pune fileurile de piept de curcan împreună cu legumele și rumenește-le pe toate părțile.
- Pune 2 litri de apă, sare, piper, boia și lasă la fiert la foc mic 30 de minute sau mai mult. Să fie carnea fragedă.
- Pune în oală ardeiul roșu copt tăiat bucățele și cele 3-4 linguri de bulion de roșii. Amestecă bine și mai lasă să clocotească 5 minute.
- Adaugă fideaua subțire și las-o să fiarbă 3-4 minute.
- Într-o craticioară separată, dă borșul într-un clocot, apoi toarnă-l treptat în ciorbă. Gustă și potrivește de sare și piper.
- Oprește focul și presară deasupra o cantitate generoasă de leuștean tocat mărunt.
- Pune capacul peste oală și lasă ciorba să se odihnească 10 minute înainte de servire.
- O poți servi fierbinte, simplă sau alături de o lingură de smântână și un ardei iute.
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Poftă bună!
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