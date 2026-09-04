Dacă pui uleiul de măsline în frigider și se întărește, înseamnă că este bun și autentic? Dar dacă rămâne lichid, înseamnă că ai cumpărat un ulei de proastă calitate sau chiar fals? Testul frigiderului circulă de ani de zile pe internet și este prezentat drept o metodă simplă prin care consumatorii pot verifica uleiul pe care îl au în bucătărie.

Geo Dobre, somelier în ulei de măsline și fondator Măslinescu, explică însă într-un interviu pentru G4Food de ce acest experiment nu poate spune dacă un ulei este original sau nu și de ce comportamentul lui la temperaturi scăzute depinde de mult mai mulți factori.

„Ne întoarcem la mituri. Mai există un mit al testului, testul cu frigiderul. Așa îți dai seama dacă uleiul de măsline este bun sau nu. Dacă se întărește e bun, dacă nu se întărește nu e bun. Ce părere aveți despre aceste practici de testare?”, este întrebarea adresată de Georgiana Ioniță Toader, gazda emisiunii.

Răspunsul somelierului este tranșant:

„Eu nu am nicio părere, vă pot spune exact ce spun studiile. Există niște bareme clare de înghețare sau de cristalizare a grăsimilor, a diferitelor tipuri de grăsimi.”

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De aici începe explicația pentru care uleiul de măsline poate reacționa diferit la rece, fără ca acest lucru să fie un test de autenticitate.

Ce se întâmplă cu uleiul de măsline când îl pui la frigider

Geo Dobre explică faptul că uleiul de măsline conține mai multe tipuri de grăsimi, iar acestea nu se comportă toate la fel la temperaturi scăzute.

„Marea parte a uleiului de măsline extra virgin este grăsime mono-nesaturată, care se întărește, începe și se cristalizează. Undeva sub 12 grade, undeva pe la un 3-4 grade ajunge să fie bucată solidă.”

Numai că aceasta nu este singura grăsime prezentă în uleiul de măsline.

„Doar că uleiul de măsline nu conține doar mono-nesaturat, conține și poli-nesaturat, care se îngheață undeva chiar la minus 20 de grade. Dar conține, de exemplu, și saturat. Undeva la 13-17 grame la 100 este saturat.”

Pentru a explica mai ușor fenomenul, Geo Dobre face comparația cu o altă grăsime pe care o cunoaștem cu toții: untura.

„Aceea, cum știm de la grăsimea de porc, de exemplu, la 16-15 grade deja începe să întărească. O grăsime de porc ținută în pivniță la 15 grade este întotdeauna albă și tare. Își schimbă și culoarea, de altfel.”

Iar fenomenul poate apărea și în cazul uleiului de măsline.

„La fel și la uleiul de măsline, dar asta nu ne spune că este un ulei original sau nu. Are acele tipuri de grăsimi.”

Studiul care arată de ce testul frigiderului poate fi înșelător

Geo Dobre invocă și cercetări realizate de University of California, UC Davis, tocmai pentru a arăta că simpla solidificare a uleiului nu poate fi folosită drept dovadă că produsul este autentic.

„Să știți că University of California, UC Davis, a făcut acum câteva zeci de ani niște studii clare și a pus la frigider tipuri de uleiuri.”

Rezultatul, spune el, contrazice exact logica pe care se bazează testul popular de pe internet.

„Și a descoperit un lucru foarte interesant: că uleiuri originale de ulei de măsline extravirgin, foarte bune calitativ, la 4,7 grade în frigider încă nu se întăreau.”

Soiul măslinei și cerurile din ulei schimbă rezultatul

Potrivit somelierului, răspunsul nu ține pur și simplu de întrebarea „este original sau nu?”, ci de compoziția concretă a uleiului.

„Și au descoperit că, de fapt, ține foarte mult și de soiul de măslină și de câte ceruri sunt în ulei. Ține de mult mai mulți parametri această întărire a uleiului în frigider decât că ar fi original sau nu.”

Tocmai de aceea, spune el, testul frigiderului nu este doar imperfect, ci poate duce consumatorul la o concluzie complet greșită.

„Și atunci este, de altfel, cel mai prost mod de a încerca să vedem dacă uleiul este de bună calitate.”

Poți ajunge să crezi că ai un ulei extraordinar, deși nu este autentic

Una dintre problemele testului este că poate crea un fals sentiment de siguranță.

„S-ar putea să ni se pară un ulei extraordinar de bun că, de fapt, nu este original. Și atunci s-ar putea să greșim teribil. Avem această discuție cu foarte mulți oameni, pentru că oamenii știu cumva din internet. Au învățat de la diverși cunoscători de pe internet că ăsta ar fi un mod de a vedea că uleiul este original sau nu.”

Verdictul somelierului este fără echivoc:

„În niciun caz.”