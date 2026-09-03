Necesarul alimentar nu este identic pentru toată lumea. Nivelul de activitate fizică și intelectuală influențează ceea ce are nevoie organismul, iar creierul este un organ cu un consum important de energie și glucoză, explică dr. Cătălina Hogea, în cadrul podcastului „Fântâna de sănătate”.

„Cu siguranță avem nevoie să ne uităm fiecare persoană la ce nivel de activitate fizică are, ce nivel de activitate intelectuală”, spune medicul primar psihiatru. Potrivit acesteia, creierul este un organ care necesită multă energie și glucoză.

De aceea, alimentația nu ar trebui construită exclusiv după reguli generale sau după diete care circulă în spațiul public. Necesarul unei persoane care desfășoară o activitate predominant statică este diferit de cel al unei persoane active fizic.

Un rol important îl are și compoziția meselor. Organismul are nevoie de proteine, din care își procură aminoacizii necesari, dar și de vitamine, minerale și fibre.

Fibrele au legătură și cu sănătatea sistemului intestinal, care nu este responsabil exclusiv pentru digestie. O parte importantă a sistemului imunitar este asociată cu intestinul, ceea ce face ca alimentația să aibă efecte care depășesc simpla furnizare de energie.

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În cazul glicemiei, medicul atrage atenția asupra variațiilor foarte mari. Acestea pot fi urmate de scăderi bruște și de stări precum oboseala, moleșeala sau lipsa de concentrare.

În locul unei alimentații bazate pe creșteri rapide ale glicemiei, este importantă alegerea unor surse alimentare care oferă energie și nutrienți în cadrul unor mese echilibrate.

Interviul complet cu dr. Cătălina Hogea, medic primar psihiatrie, poate fi urmărit pe G4Food, în podcastul „Fântâna de sănătate”, o producție moderată de nutriționistul Tania Fântână.