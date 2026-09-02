VIDEO | Ce este interocepția / Explicația medicului psihiatru Cătălina Hogea: „Alimentația influențează direct și indirect sănătatea creierului”

02 sept. 2026, Fântâna de sănătate
Foto: G4Food
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Ceea ce mâncăm influențează funcționarea creierului atât direct, cât și indirect, iar sănătatea cerebrală nu poate fi separată de starea generală a organismului. Dr. Cătălina Hogea, medic primar psihiatrie, explică de ce alimentația trebuie privită în relație cu sănătatea metabolică și cu felul în care ne simțim zi de zi.

„Alimentația influențează atât în mod direct cât și în mod indirect”, explică dr. Cătălina Hogea. Creierul nu poate fi analizat separat de restul organismului, pentru că „locuiește” într-un corp, iar sănătatea cerebrală este strâns legată de sănătatea generală.

Un prim element important este sănătatea metabolică. Atunci când ne uităm la alimentație, nu este suficient să analizăm un singur aliment consumat la o anumită masă. Contează ceea ce îi oferim organismului în mod constant și felul în care acesta reacționează.

Medicul atrage atenția și asupra interocepției, capacitatea de a fi conștienți de ceea ce se întâmplă în corp. Tensiunea la nivelul capului, slăbiciunea sau senzația de „ceață mentală” pot reprezenta semnale pe care organismul le transmite după perioade în care alimentația a fost mai puțin echilibrată.

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De aceea, alimentația poate fi privită și prin prisma întrebării „Cum mă simt după ce mănânc?”. Reacțiile organismului pot oferi indicii despre ceea ce funcționează bine pentru fiecare persoană.

În același timp, medicul subliniază că nu toate recomandările alimentare se potrivesc în aceeași măsură tuturor. Există principii generale de alimentație sănătoasă, însă acestea trebuie raportate la stilul de viață, activitatea fizică și intelectuală și la reacțiile individuale ale organismului.

Interviul complet cu dr. Cătălina Hogea, medic primar psihiatrie, poate fi urmărit pe G4Food, în podcastul „Fântâna de sănătate”, o producție moderată de nutriționistul Tania Fântână.

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