Aproximativ 800 de butoaie de Guinness, echivalentul a circa 70.000 de halbe de bere, au fost furate dintr-un depozit din Runcorn, în nord-vestul Angliei. Poliția din Cheshire caută două remorci și persoanele implicate, iar valoarea totală a berii și vehiculelor este estimată la aproximativ 205.000 de lire sterline.

Poliția din Cheshire investighează furtul a două remorci încărcate cu butoaie de Guinness, dispărute la începutul acestei săptămâni de la un depozit din Runcorn. Cele două transporturi erau destinate pub-urilor din regiune.

Potrivit BBC, incidentul a avut loc la Whitehouse Industrial Estate, pe Aston Lane. Primul vehicul a fost furat în jurul orei 19:45, iar al doilea aproximativ două ore mai târziu, la 21:30.

Cele două remorci transportau împreună aproximativ 800 de butoaie de Guinness, cantitate echivalentă cu aproximativ 70.000 de halbe. Valoarea berii a fost estimată la 115.000 de lire sterline, aproximativ 155.000 de dolari. Dacă sunt incluse și cele două remorci, prejudiciul total ajunge la circa 205.000 de lire sterline, potrivit Associated Press.

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Cele două remorci au plecat pe drumuri diferite

Remorcile sunt de culoare albă, au prelată laterală și trei axe. Acestea sunt marcate cu sigla companiei de logistică GXO și pot fi identificate după codurile DL736 și DL542, imprimate pe ușile din spate.

După furt, cele două vehicule au urmat trasee diferite. Unul dintre ele a fost observat în apropierea podului Mersey Gateway, în timp ce celălalt a fost văzut ultima dată în direcția Rainhill și Watkinson Way, potrivit BBC.

Poliția crede că la volanul celor două vehicule s-au aflat bărbați. Unul dintre suspecți a fost descris ca fiind alb, cu barbă scurtă și închisă la culoare și purtând o căciulă. Celălalt ar fi purtat o șapcă.

Poliția cere imagini de la camerele de bord

Anchetatorii fac apel la persoanele care se aflau în zonă în momentul furturilor și le cer șoferilor să verifice imaginile surprinse de camerele de bord.

Sergentul detectiv Gary McClatchy, de la Poliția din Cheshire, a declarat că anchetatorii urmăresc recuperarea tuturor bunurilor furate.

„Se spune că „Guinness este bună pentru tine”, dar acesta este cazul doar atunci când a fost cumpărată și plătită”, a afirmat McClatchy, într-o declarație citată de Associated Press.

Compania Diageo, proprietarul mărcii Guinness, nu a oferit deocamdată un comentariu pentru The New York Times.