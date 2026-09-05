Primul weekend din septembrie aduce în București trei evenimente unde mâncarea este unul dintre motivele principale pentru o ieșire în oraș. De la preparate asiatice și street food până la vinuri din Republica Moldova, 5 și 6 septembrie vin cu opțiuni pentru o zi petrecută în aer liber.

Dacă planurile pentru weekend nu sunt încă făcute, Bucureștiul are câteva variante care combină mâncarea cu muzica și plimbările în aer liber. În acest weekend au loc trei evenimente dedicate gastronomiei, fiecare cu o atmosferă diferită.

ASIA Fest, o plimbare prin gastronomia Asiei

La Arena Națională are loc, între 4 și 6 septembrie, cea de-a XIII-a ediție ASIA Fest, un eveniment dedicat culturilor și gastronomiei asiatice.

Festivalul reunește peste 100 de restaurante, food truck-uri, centre culturale și companii care aduc produse asiatice în România. Vizitatorii pot descoperi preparate și produse inspirate din bucătăriile Japoniei, Chinei, Indiei, Thailandei, Coreei de Sud, Bangladeshului, Sri Lankăi, Filipinelor și Turciei.

Mâncarea este completată de spectacole de muzică și dans, demonstrații de ceremonii ale ceaiului, ateliere de caligrafie și origami, arte marțiale, parade și prezentări de costume tradiționale.

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Pentru cei interesați de cultura pop asiatică sunt programate și concursuri de Cosplay și K-Pop.

ASIA Fest 2026 are loc în exteriorul Arenei Naționale, cu acces dinspre Strada Maior Coravu, până duminică, 6 septembrie.

Festivalul Vinului Moldovenesc, pe Kiseleff

Pe Bulevardul Kiseleff, weekendul este dedicat vinului moldovenesc. Festivalul Vinului Moldovenesc ajunge la cea de-a șasea ediție și are loc pe 5 și 6 septembrie, între orele 12:00 și 22:00.

Peste 40 de crame din Republica Moldova vor fi prezente la București, de la producători consacrați până la crame artizanale. Vizitatorii pot degusta vinuri, spumante și alte selecții aduse direct de producători, iar sticlele preferate pot fi cumpărate de la crame.

Pentru cei care vor să afle mai multe despre vin, organizatorii au pregătit zilnic câte patru sesiuni de masterclass și Școala Vinului, susținute de somelieri. Participanții pot afla mai multe despre degustare și despre regulile de asociere a vinului cu mâncarea.

Un bilet pentru un masterclass costă 150 de lei. Pentru degustări sunt disponibile pachete cu 5 sau 10 jetoane.

Atmosfera va fi completată de concerte de jazz contemporan, cu Amphitrio și A-C Leonte, precum și de un food court și zone de relaxare. Intrarea la festival este liberă.

Potrivit organizatorilor, ediția precedentă a atras peste 44.000 de vizitatori și a înregistrat un consum de peste 25.000 de pahare de vin.

Street food, muzică și aer liber în Piața Constituției

Pentru cei care preferă burgerii, preparatele de tip street food și atmosfera de festival urban, Bd. Unirii și Piața Constituției găzduiesc pe 5 și 6 septembrie Bucharest Street Food Festival.

Food truck-urile vor fi însoțite de concerte și DJ seturi, iar programul include activități pentru copii și familii.

Pe scenă vor urca, sâmbătă, Subcarpați, iar duminică, Om la Lună.

Evenimentul are loc în aer liber, iar intrarea este liberă.