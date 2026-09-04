Când ne gândim la longevitate, atenția se îndreaptă de obicei spre alimentație, sport și somn. Cu toate acestea, Dan Buettner, explorator National Geographic, fondator al conceptului „Zonele Albastre” (Blue Zones) și expert de top în longevitate, atrage atenția asupra unui factor adesea ignorat: arhitectura și designul orașului în care locuim.

Într-o analiză recentă publicată pe rețelele de socializare, Buettner explică modul în care infrastructura urbană ne determină să facem mișcare neintenționată, zi de zi.

Cum te obligă orașul să mergi pe jos

Buettner susține că modul în care este conceput un oraș are un impact uriaș asupra stilului de viață pasiv sau activ al locuitorilor săi: „Locul în care trăiești are un efect uriaș asupra volumului de mișcare pe care îl faci fără măcar să îți dai seama”, afirmă specialistul.

Diferența dintre orașele centrate pe mașini și cele pietonale se reflectă direct în numărul de pași făcuți zilnic:

În orașele extinse, dependente de mașină (ex. Phoenix, Atlanta), locuitorii parcurg în medie doar 3.000 – 4.000 de pași pe zi, deoarece toate deplasările necesită un vehicul.

În orașe pietonale (ex. Nisa, Barcelona, Nisa sau New York, Santa Barbara), locuitorii ating cu ușurință între 9.000 și 10.000 de pași pe zi, pur și simplu mergând spre stația de transport în comun, magazinul din colț sau serviciu.

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Patru ani în plus de viață fără efort la sală

Această activitate fizică integrată natural în rutina zilnică aproape că dublează efortul energetic al organismului, fără a necesita abonamente la sală sau sesiuni epuizante de antrenament.

Potrivit estimărilor lui Buettner, păstrând toți ceilalți factori sociali și biologici egali, simplul fapt de a trăi într-un mediu ce încurajează mersul pe jos se poate traduce prin până la patru ani suplimentari de viață.