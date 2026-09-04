Nu contează doar ce mâncăm, ci și felul în care arată alimentația noastră de zi cu zi. Un program regulat al meselor poate ajuta organismul să anticipeze momentele în care primește hrană, în timp ce mesele haotice pot fi influențate de oboseală și de starea de spirit.

Dr. Cătălina Hogea, medic primar psihiatrie, recomandă ca alimentația să înceapă cu o rutină a meselor, adaptată stilului de viață și nevoilor fiecărei persoane.

„Corpul nostru reacționează foarte bine la rutine”, explică medicul, în cadrul podcastului „Fântâna de sănătate”. Atunci când mesele sunt luate la intervale relativ fixe, organismul ajunge să anticipeze momentul în care urmează să primească hrană.

În schimb, atunci când mâncăm haotic, reacțiile organismului pot deveni mai puțin previzibile. Programul meselor poate fi influențat de odihnă și de starea de spirit, ceea ce poate contribui la alegeri alimentare mai puțin potrivite.

Contează și compoziția mesei. Medicul explică faptul că o masă începută cu fibre și proteine poate influența diferit răspunsul glicemic față de una începută cu un aliment dulce.

Și programul de muncă poate avea un rol. Într-un ritm profesional aglomerat, pauza de masă există uneori doar pe hârtie, iar oamenii ajung să mănânce pe fugă, în fața laptopului sau chiar să sară peste masă.

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În astfel de situații, alimentele dulci, produsele ambalate, băuturile cu cofeină sau produsele intens procesate pot deveni soluții rapide pentru senzația de foame și oboseală.

Potrivit medicului, organizarea meselor este o parte importantă a unui stil de viață alimentar echilibrat.

Interviul complet cu dr. Cătălina Hogea, medic primar psihiatrie, poate fi urmărit pe G4Food, în podcastul „Fântâna de sănătate”, o producție moderată de nutriționistul Tania Fântână.