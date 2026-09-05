Cu apropierea începerii școlii, programul relaxat din vacanță trebuie readus treptat la normal. Nutriționistul Tania Fântână recomandă ajustarea progresivă a orelor de somn și masă, reducerea „ciugulelii” și limitarea ecranelor seara.

Vara schimbă ușor rutina copiilor. Ora de culcare se mută mai târziu, diminețile încep după ora obișnuită, iar mesele pot ajunge la ore foarte diferite de la o zi la alta.

„Vara are un mare defect: se termină exact când începem să ne obișnuim cu ea și, deși ne mai plângem noi că este prea cald, parcă tot o regretăm”, spune nutriționistul Tania Fântână.

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Pe măsură ce se apropie școala, părinții sunt tentați să schimbe brusc programul copilului. Trezirea devreme, culcarea la o oră fixă și reducerea timpului petrecut pe tabletă pot deveni reguli de pe o zi pe alta.

„Organismul copilului nu funcționează cu buton de resetare”, atrage atenția Tania Fântână.

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Ora de trezire și cea de culcare se mută treptat

Dacă în vacanță copilul s-a obișnuit să se trezească la 9:00, ora poate fi mutată progresiv. De exemplu, câteva zile la 8:40, apoi la 8:20 și tot așa, până când se ajunge la ora necesară pentru programul de școală.

Același principiu poate fi aplicat și în cazul orei de culcare.

„Dacă în vacanță copilul se trezea la 9:00, îl putem trezi la 8:40 câteva zile, apoi la 8:20 și tot așa. Dacă se culca la 23:00, putem muta ora de culcare treptat. Nu pare spectaculos, dar corpul se adaptează mult mai ușor”, explică nutriționistul.

Lumina naturală și mișcarea pot contribui, de asemenea, la reglarea programului. Dimineața, copilul poate petrece timp afară, printr-o plimbare, joacă în parc, mers pe jos sau o plimbare cu bicicleta.

„Dimineața, dacă se poate, mai ales că este mai răcoare, copilul să iasă pe afară 1-2 ore. O plimbare, joacă în parc, mersul pe jos până la magazin sau o tură cu bicicleta sunt suficiente. Seara, activitatea poate deveni mai liniștită”, spune Tania Fântână.

Mesele trebuie readuse treptat la un program previzibil

În vacanță, micul dejun poate ajunge la ora 11:00, iar prânzul chiar după-amiază. Nu este necesară o schimbare radicală de pe o zi pe alta. Orele meselor pot fi mutate progresiv, odată cu revenirea programului de somn.

„Dacă în vacanță micul dejun a fost uneori la 11:00, iar prânzul la 16:00, nu este nevoie să trecem instantaneu la programul de școală. Putem muta treptat orele și putem introduce din nou un mic dejun adevărat”, recomandă nutriționistul.

Micul dejun nu trebuie să fie complicat. Printre variante se numără o omletă cu pâine și roșii, iaurt cu ovăz, nuci și fructe, pâine cu unt de arahide și banană sau un sandviș cu brânză.

„Un mic dejun adevărat nu înseamnă neapărat ceva elaborat. Poate fi o omletă cu pâine și roșii, iaurt cu ovăz, nuci și fructe, o felie de pâine cu unt de arahide și banană sau un sandviș cu brânză”, explică Tania Fântână.

Dacă dimineața copilul nu poate mânca o cantitate mare, poate primi o porție mai mică, urmând ca gustarea să fie pregătită pentru mai târziu.

„Ciuguleala” dintre mese poate afecta apetitul

Un alt obicei care se poate instala în vacanță este gustatul aproape continuu. Înghețata, covrigeii, biscuiții, fructele sau sucurile consumate pe parcursul zilei pot face ca un copil să nu mai ajungă cu adevărat flămând la mesele principale.

„Vacanța ne poate obișnui cu „ciuguleala”: o înghețată, câțiva covrigei, două felii de pepene, un biscuite, încă puțin suc. Copilul nu mai ajunge niciodată cu adevărat flămând la masă și începe să piardă senzația de foame și sațietate și apetitul pentru mâncarea caldă, mâncarea gătită”, spune nutriționistul.

Soluția nu este eliminarea tuturor gustărilor, ci introducerea unui program mai previzibil.

„Nu trebuie să eliminăm toate gustările. Doar să le facem mai previzibile”, subliniază Tania Fântână.

Un fruct cu iaurt, un sandviș mic, felii de măr cu unt de arahide, brânză cu pâine sau sticksuri de mozzarella cu legume sunt câteva dintre variantele menționate de nutriționist.

Pentru întreaga familie poate fi introdusă și o regulă simplă: mesele și gustările se iau la masă, nu pe tot parcursul zilei, prin casă.

„Mâncăm la masă, nu toată ziua prin casă. Nu pentru că gustarea dintre mese ar fi „rea”, ci pentru că un ritm al meselor îl ajută pe copil să își regleze mai bine foamea și îl face mai compliant la a lua mesele oferite de grădiniță sau after-school după începerea anului școlar”, explică Tania Fântână.

Cina poate fi mutată mai devreme, fără schimbări bruște

Dacă în vacanță cina este servită la 21:30 sau 22:00, nu este necesar ca aceasta să ajungă imediat la 18:00. Ora poate fi mutată treptat mai devreme.

Seara pot fi alese preparate ușoare, adaptate vârstei și apetitului copilului: omletă cu legume, pilaf cu legume și salată, tartine cu somon și cremă de brânză, pește cu cartofi natur sau piure, supă cremă de linte ori legume cu crutoane și parmezan, ciorbă de pui sau vită cu găluște ori un sandviș alături de iaurt.

„Dacă în vacanță mâncam la 21:30-22:00, nu este nevoie să mutăm brusc cina la 18:00. O putem aduce treptat mai devreme și să păstrăm o masă ușoară”, spune nutriționistul.

Cantitățile trebuie adaptate nevoilor copilului și apetitului său la ora cinei.

Ecranele au nevoie de o rutină, nu de o interdicție bruscă

Și timpul petrecut pe tabletă sau alte dispozitive poate fi redus progresiv. În locul unei interdicții de tipul „de mâine nu mai ai voie”, părinții pot stabili o oră clară la care activitatea pe ecran se încheie.

„În loc să spunem «de mâine nu mai ai voie», putem stabili o oră la care se încheie activitatea pe tabletă și apoi urmează dușul, pijamalele, povestea și somnul”, recomandă Tania Fântână.

După această oră poate urma aceeași succesiune în fiecare seară. O rutină repetată este mai ușor de urmat decât o negociere nouă în fiecare seară.

Revenirea la școală nu trebuie prezentată ca o pedeapsă

Pentru copil, schimbarea programului nu ar trebui asociată cu pierderea libertății sau cu sfârșitul perioadei de joacă. Structura poate reveni treptat, păstrând în același timp pentru activitățile preferate.

„Nu transformați întoarcerea la școală într-o pedeapsă după vacanță. Copilul nu trebuie să simtă că „s-a terminat libertatea”. Are nevoie de structură, dar și de joacă”, spune Tania Fântână.

În cele șapte zile dinaintea începerii școlii, obiectivul nu este recuperarea tuturor obiceiurilor din timpul anului, ci readucerea organismului la un ritm mai apropiat de cel necesar.

„În șapte zile nu trebuie să reparăm o vară întreagă. Trebuie doar să îi transmitem organismului copilului: «Ne întoarcem încet la ritmul nostru». Somn mai devreme, mese regulate, mai puține ronțăieli, mai puțin dulce procesat, mai multă mișcare și mai puține ecrane seara. Uneori, atât este suficient pentru un început foarte bun”, conchide nutriționistul.