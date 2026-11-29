Mult timp, a circulat ideea că apa băută în timpul mesei sau imediat după ar putea îngreuna digestia, prin diluarea sucurilor gastrice și a enzimelor digestive. În realitate, lucrurile stau cu totul diferit. Potrivit specialiștilor de la Mayo Clinic, consumul de apă în timpul sau după masă nu afectează negativ digestia și nu diluează în mod periculos lichidele de care organismul are nevoie pentru procesarea alimentelor.

Dimpotrivă, apa joacă un rol important în buna funcționare a sistemului digestiv, contribuind la descompunerea alimentelor și la absorbția nutrienților. De asemenea, ajută organismul să producă salivă, participă la formarea sucului gastric și intră în compoziția altor lichide esențiale, precum sângele și urina.

Un aport adecvat de apă este important și pentru tranzitul intestinal. Hidratarea corespunzătoare contribuie la înmuierea scaunului și poate preveni constipația, o problemă frecventă care poate provoca disconfort abdominal și balonare, potrivit mayoclinic.org.

Un pahar cu apă la masă poate avea mai multe beneficii

Consumul unui pahar cu apă în timpul mesei este și o modalitate simplă de a contribui la atingerea necesarului zilnic de lichide. În plus, pentru persoanele care încearcă să își mențină greutatea sau să slăbească, apa poate fi un aliat util.

Fiind lipsită de calorii, aceasta poate contribui la instalarea senzației de sațietate, fără să adauge un aport caloric suplimentar. Astfel, consumul de apă la masă poate ajuta la controlul cantității de alimente consumate.

În schimb, persoanele care încearcă să ia în greutate ar trebui să acorde mai multă atenție cantității de lichide consumate în timpul meselor. Apa nu furnizează calorii sau nutrienți și poate crea senzația de sațietate mai repede, reducând astfel cantitatea de alimente pe care o pot consuma.

Ce alte obiceiuri ajută la o digestie mai bună

Dincolo de hidratare, există câteva obiceiuri simple care pot contribui la funcționarea corespunzătoare a sistemului digestiv.

Unul dintre cele mai importante este să mâncăm fără grabă. Mestecarea corectă a alimentelor și acordarea unui timp suficient pentru fiecare masă pot sprijini procesul digestiv.

De asemenea, alimentația ar trebui să includă o cantitate adecvată de fibre, provenite din legume, fructe, cereale integrale și leguminoase. Fibrele contribuie la menținerea unui tranzit intestinal regulat, însă este important ca aportul lor să fie însoțit de suficientă apă.

Activitatea fizică regulată reprezintă un alt factor important. Mișcarea ajută la stimularea tranzitului intestinal și favorizează deplasarea alimentelor prin tractul digestiv.

Gestionarea stresului nu trebuie nici ea neglijată. Starea emoțională poate influența digestia, iar mesele luate în grabă, în condiții de tensiune sau agitație, pot favoriza apariția disconfortului digestiv.

Nu în ultimul rând, specialiștii recomandă atenție la dimensiunea porțiilor. Mesele prea consistente pot provoca disconfort abdominal și pot duce la un consum de calorii peste necesarul organismului.

Programul regulat al meselor, foarte important

Stabilirea unui program relativ constant pentru mesele zilnice poate ajuta sistemul digestiv să funcționeze într-un ritm mai previzibil. Alternanța dintre perioadele în care mâncăm și cele în care nu consumăm alimente îi permite organismului să desfășoare procesele digestive și să beneficieze de perioade de repaus.

Totodată, persoanele care urmează tratamente medicamentoase ar trebui să țină cont de eventualele efecte ale acestora asupra digestiei. Unele medicamente pot provoca tulburări digestive, iar recomandarea specialiștilor este ca pacienții să discute cu medicul despre modalitățile prin care aceste efecte pot fi prevenite sau ținute sub control.

Bea apă oricând vrei! Îți va susține procesele digestive!

Concluzia specialiștilor de la Mayo Clinic este clară: apa băută în timpul mesei sau imediat după nu afectează negativ digestia. Dimpotrivă, hidratarea corespunzătoare susține procesele digestive, contribuie la absorbția nutrienților și ajută la prevenirea constipației. Prin urmare, nu există motive generale pentru a evita un pahar cu apă la masă, atât timp cât nu există recomandări medicale speciale privind limitarea consumului de lichide.